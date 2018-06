Yerry Mina, el compañero que necesitaba Dávinson Sánchez en la defensa

Yerry Mina y Dávinson Sánchez, la dupla de centrales que José Néstor Pékerman escogió para el partido contra Polonia. La Selección Colombia tuvo varias fallas en la parte defensiva contra Japón y perdió 2-1, por lo que el argentino le apostó a esta nueva dupla, que le sirvió y que rindió durante el partido. Además, Mina fue quien marcó el primero de la Tricolor en el partido, de cabeza, en el 3-0.

Una dupla de centrales que no tiene experiencia en Mundiales. El único partido es el de Dávinson frente a Japón, que no fue bueno. Sin embargo, los defensas lograron responder en el partido y se complementaron bien en la parte de atrás. Por momentos al inicio se mostró el nerviosismo, que es apenas normal, pero que los zagueros lograron contrarrestar.



¿La principal tarea lograda? Anular a Robert Lewandowski, se le hizo una marca de dos jugadores, en el que la mayoría de veces estaba Mina, por su altura. Tanto así, que desde el inicio tuvieron un choque y el actual jugador de Barcelona quedó golpeado, pero sin darle oportunidad de avanzar al polaco.



Sánchez también tuvo un buen juego, apoyó la espalda de Mina y cerraba bien en los balones filtrados y aéreos en los que no estaba su compañero de zona. El jugador del Tottenham mejoró notablemente con el partido anterior, armando una buena dupla con Mina.



Al minuto 40, James Rodríguez lanzó un gran centro y Yerry Mina usó su especialidad: el juego aéreo. El jugador de Barcelona se levantó y logró poner el primer gol de Colombia, aprovechando su estatura.



En la segunda mitad, la presión de los centrales fue más intensa y ambos estaban encima del delantero, no lo dejaban recibir el esférico y mantenían la presión encima del jugador del Bayern, que se mostró anulado ante los centrales.



Por el piso, en la vía aérea, mediante la fuerza o la técnica; no hubo impedimento para que Dávinson Sánchez y Yerry Mina lograran contra el ‘gigante’ que tiene Polonia, Robert Lewandowski.