Sin goles no hay tres puntos: ¡Hay que ir a atacar a Polonia!

Llegó el día. Se anticipó el ciclo de las finales después del tropezón de Japón y ahora ya no hay de otra: “son ellos o nosotros”, decía Falcao. Y si la idea es que sean ellos no hay otra opción distinta a hacerles goles, porque por mucho que se eviten en el arco propio, no se sumarán tres puntos sin celebraciones en el estadio Arena Kazán.

Por eso hay que apostarlo todo a un ataque que reprobó en el debut de Saransk. De la tarde soleada que anticipaba el estreno goleador de Falcao no quedaron sino lamentaciones, dudas y un frente de ataque espeso, sin caminos hacia el único delantero, completamente intrascendente.



Pero ahora Colombia tiene un examen que ya no puede perder, so pena de regresar de manera prematura. Al frente Polonia, con exactamente las mismas necesidades y un goleador de peso: Lewandowski. ¿Cómo hacerle daño? Atacando con seriedad, ambición, confianza e iniciativa.



Esta vez Colombia no tendrá ni siquiera esos tres primeros minutos de duda que le permitió Japón antes de dejarlo con 10. Este domingo es desde el minuto 1 cuando habrá que tomar las riendas, dominar el juego, mandar sin miedo. Es lo que exige el partido.



El regreso de James Rodríguez a la nómina titular cambia radicalmente el circuito ofensivo de Colombia y da un panorama distinto. Pero ¿qué otros ajustes hacen falta?

Mantener el 3-1 con Uribe. Es lo que dicta la memoria de la Selección Colombia, que jugó y ganó con ese módulo partidos definitivos para asegurar la presencia en el Mundial de Rusia. Cuadrado-James-Falcao y alguien más por la punta izquierda. Solía ser Cardona, que además aportaba en juego aéreo y resolvía en media distancia. ¿Quién sería el más parecido? Mateus Uribe.



Desde sus 1,82m de estatura y su puesto natural de volante de marca, pero también desde la potencia de su remate desde afuera y la facilidad que ya demostró para ser el hombre en el que descanse James de la presión rival, el antioqueño es la carta número uno.



No fue tenido en cuenta en Saransk y era un partido para él. Pero contra Polonia tiene que estar porque es el más ‘llegador’ de la nómina de volantes, porque en caso de emergencia completaría una línea de 3 en el medio para tapar la salida de Blaszczykowski y Grosichi y porque su potencia desde afuera del área, que recuerdan con mucho cariño en Nacional y disfrutan hoy en América de México –donde lleva la friolera de 11 goles- bien puede resolver un duelo definitivo.



Mantener el 3-1 con Muriel. Otro que se extrañó contra Japón fue Muriel, el que más conoce el puesto de tercer volante ofensivo, junto a James y Cuadrado. El hijo de Santo Tomás lleva años jugando por el extremo izquierdo, ha demostrado gran sacrificio en la marca durante sus 18 partidos con Selección, ha sido buen socio para Falcao cuando han jugado juntos y se ha apuntado dos goles ya vestido de amarillo.



Si se trata de apostar a la memoria, él la tiene. Si el tema pasa por las ganas, él lleva cuatro años esperando en el banquillo el turno, con paciencia y obediencia. Su única desventaja sería que desde sus 1,78m de estatura pierde el pulso con otros más altos en el equipo frente a un rival muy fuerte en el juego aéreo. Pero Muriel ha aprendido en Europa, la mejor escuela, a administrar ese punto bajo. No debería ser un problema serio en el Arena Kazán.



Atacar con dos delanteros. La urgencia de la victoria es una invitación a quemar las naves desde el vamos y así no resulta descabellado usar dos atacantes, que les den más problemas a los altos polacos en el juego por abajo y que de paso le permitan a Falcao salir un poco de una presión que se anticipa asfixiante. Jugar con dos hombres arriba funcionaría, como contra Perú en Lima, si uno va de frente al arco, El Tigre, y otro directo al choque: Bacca o Borja.

Si fuera Bacca, es muy reconocida su experiencia jugando al lado de Falcao, saliendo del área para abrirle espacio al 9 y finalizando si es que la red de los rivales cae sobre el referente del ataque colombiano. Bacca juega su segundo Mundial y tiene la espinita de haberse perdido buena parte del Mundialazo de Brasil por culpa de una lesión. Suma 45 partidos vestido de amarillo y 14 goles, un número nada despreciable si se tiene en cuenta que ha sido mejor asistente que anotador.



Si fuera Borja la apuesta iría un poco más por darle el rol de Duván Zapata cuando estuvo: ir al choque, al roce, al trabajo sucio para limpiar el camino de Falcao. Con sus 1,83m de estatura tiene ‘el lomo’ para hacerlo y con sus 2 goles en solo 7 partidos con Selección, invita a la ilusión. Pero no es sólo eso: Borja vive en Palmeiras, con 7 tantos y su confianza en el punto más alto. Por las dudas, es gran opción de media distancia. Por las dudas…



¿Juntos James y Quintero? La bola anda rodando desde el mismo día de la derrota contra Japón: ¿por qué no juegan juntos los talentosos de Colombia? No hay una razón particular. Quintero es, en teoría y en la práctica, el reemplazo del 10. Así jugó en Saransk. Va uno o el otro. Pero ante la necesidad perentoria de vencer a Polonia podría ser que, en algún momento del partido, estén juntos.



Lo que se garantiza es juego a ras de suelo, movilidad y sorpresa para hacerles daño a los polacos, que son muy fuertes arriba pero podrían dar ventajas jugando con los pies. Y más que eso, media distancia. Son James y Quintero muy certeros rematando de afuera, castigando con pelota quieta y buscando el espacio con la maravillosa zurda de ambos. En un tiro libre es ideal tener dos opciones. Pero ¿deberían ir juntos desde el pitazo? Estamos hablando de un James de 1,80m, fuerte en el choque y con la respetable marca de 21 goles en 63 partidos, frente a un Quintero con 1,69m, 15 partidos y dos goles… ¡Ambos en Mundiales! Puede ser, puede ser… ¿Por qué no?



Jenny Gámez

Editora Futbolred

Enviada especial a Rusia