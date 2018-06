El uno por uno de Colombia: Así les fue en la derrota contra Japón

La Selección Colombia perdió este martes 2-1 contra Japón, en su primera presentación en el grupo H del Mundial de Rusia 2018. La expulsión de Carlos Sánchez, a penas en el tercer minuto de juego, condicionó el papel del onceno cafetero, que lució nervioso e impreciso, con crasos errores defensivos y con la complejidad -por la inferioridad numérica- para crear opciones de gol y dominar las acciones del partido.

A pesar del gol de Juan Fernando Quintero, que le dio vida a la Tricolor por el 1-1 parcial, Colombia sitió el desgaste de jugar con diez hombres y no le alcanzó para sobreponerse a la adversidad. Además, las desconcentraciones en la zaga defensiva costaron caro y ahora la Tricolor está obligada a vencer a Polonia y Senegal para aspirar a clasificar a octavos de final. Así vimos a la Selección.



- David Ospina (6): Cada vez que la Selección lo necesitó, el portero titular apareció con atajadas espectaculares y cierres feroces a los rivales. Contra Japón, Ospina se destacó en la segunda parte, pero no tuvo responsabilidad en ninguna de las anotaciones del rival.



- Santiago Arias (4): Pocas salidas al ataque, pero también comprometido a la hora de defender, pues Japón llegó en varias ocasiones por ese sector. Para colmo, Arias no supo marcar a Yuya Osako, quien cabeceó con mucha tranquilidad a la salida de un tiro de esquina y así llegó el gol del triunfo nipón.



- Dávinson Sánchez (4): Lució nervioso, apenas al segundo minuto cometió un error que costó la expulsión de Carlos Sánchez y el penalti con que Japón abrió el marcador. Luego tuvo otros errores de posicionamiento, se le notó falto de concentración.



- Óscar Murillo: (4): Se contagió de la ansiedad de sus compañeros en defensa y también cometió distracciones que pudieron tener una consecuencia grave. Al zaguero también le cabecearon en su zona, aunque en el remate tuvo más aplomo.



- Johan Mojica (5): Trató de salir por su sector, pero chocó siempre con los tapones asiáticos. No tuvo claridad, sin embargo mostró actitud y luchó cada pelota.



- Carlos Sánchez: Sin calificación. Fue el sacrificado de las fallas defensivas y se fue expulsado en el minuto 2. No podrá jugar contra Polonia y va a hacer mucha falta en la mitad del campo.



- Jefferson Lerma (5): No pesó como responsable del primer pase. En marca tuvo unas de cal y otras de arena, pero realmente se le notó que era debutante.



- Juan Guillermo Cuadrado (5): Jugó 31 minutos y fue el único que trató de hacer algo diferente, aunque erró en muchas ocasiones y hasta se le escapó un balón en la última línea que, en condiciones normales, hubiera dominado y eludido a su rival.



- Juan Fernando Quintero (6): El gol de tiro libre le devolvió la ilusión a Colombia. Sin embargo, a ‘Quinterito’ todavía le falta personalidad y tanque para llevar los hilos de la Selección.



- José Heriberto Izquierdo (5): Su labor fue más de marca que de ataque. Cuando intentó hacer una jugada de enganche, no fue claro. Deslucido debut, pero tuvo sacrificio.



- Falcao García (6): Su calificación subió porque siempre jugó en pro del equipo, desde el sorteo mostró experiencia, y además fabricó la falta con la que Quintero anotó. El capitán tuvo personalidad, a pesar de que se sigue viendo solo en ataque.



Los que ingresaron



- Wílmar Barrios (5): Entró a los 31 minutos para tratar de devolverle el equilibrio a la Selección. No fue importante para aportar en la salida, pero por lo menos Japón no se apoderó de la mitad del campo gracias a sus labores de marca.



- James Rodríguez (5): Se notó porqué no fue titular. Con ganas, sí, pero impreciso a la hora de asociarse o de buscar profundidad en sus pases.



- Carlos Bacca: Sin calificación. Entró los últimos 20 minutos y merodeó el área japonesa sin crear riesgo real.