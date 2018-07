'El juez Geiger anuló mal una jugada de gol de Colombia': José Borda

La eliminación de Colombia en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, a manos de Inglaterra (1-1 en 120 minutos) en la serie de tiros penalti (3-4), fue dolorosa. Pero también generó impotencia y furia por el papel que jugó el árbitro estadounidense Mark Geiger en el transcurso del partido. Quedó la sensación de que el juez perjudicó a la Selección, lo sacó de casillas y no fue justo en sus decisiones.



El reconocido analista arbitral, José Borda, examinó para FUTBOLRED el papel del norteamericano, y coincidió en que Geiger “no impartió justicia” para los dos bandos. Y aunque dejó claro que “no influyó directamente en el resultado del partido”, sí concluyó que tuvo decisiones erradas y hasta inexplicables.



“El árbitro no influyó directamente en el resultado del partido, pues para mí sí es penalti la jugada en la que Carlos Sánchez sujetó a Harry Kane. Pero tuvo un mal trabajo en cuanto al manejo del partido”, le dijo Borda a FUTBOLRED.



El analista continuó: “Geiger no fue coherente en la valoración de las faltas, tampoco lo fue a la hora de mostrar las tarjetas amarillas, pues a Colombia le sacó 6 amonestaciones y a los ingleses solamente dos; dejó de amonestar a tres jugadores de Inglaterra: Harry Maguire, por simulación, en una jugada en el área; Dele Alli y Eric Dier por juego peligroso. A los colombianos sí les pitó todo”.



Según Borda, la presentación del estadounidense “no es propio de un árbitro internacional, pues no impartió justicia y las decisiones que tomó hace que los jugadores se desesperen y pierdan el control”. “Un árbitro debe darle continuidad al juego, lo hemos visto en este Mundial, pero Geiger no lo hizo y cortó mucho el juego. Fue más estricto con los colombianos y más flexible con los ingleses. No hubo igualdad”.



La jugada más grave llegó en el tiempo suplementario, en la que Carlos Bacca definió ante el arco de Jordan Pickford pero la jugada fue anulada porque supuestamente había dos balones en el campo; algo que no sucedió. “La acción nació en un saque de banda y fue anulada sin ninguna razón. El argumento que dio fue que había dos balones en el campo, pero el juez de línea jamás dejó entrar una segunda pelota. Es inexplicable y fue un error imperdonable para un árbitro”.

Esta imagen muestra (clarito) que el árbitro se equivocó al anular jugada de gol de @carlos7bacca El juez pitó no porque había 2 balones en cancha, sino porque jugador inglés estaba distraído y @FALCAO le quitó el balón. Hasta los narradores lo vieron así. pic.twitter.com/TfCpmMo1Lr — Jeey Alexánder Cruz (@CruzJeey) 3 de julio de 2018

Así, Borda cree que “no lo pondrían a pitar más en este Mundial, porque tuvo mal manejo en lo disciplinario y en lo técnico, pero con la Comisión de Árbitros uno nunca sabe”.