El VAR y los arbitrajes: análisis de otro protagonista del Mundial

Terminó la Copa del Mundo Rusia 2018 y en la lupa también está el comportamiento de los árbitros, jueces de línea y el uso de la tecnología del video arbitraje, que hizo historia en esta Copa del Mundo. Esto fue lo que nos dejó en materia arbitral el personal encargado de la dirección y el famosísimo VAR.

Lo bueno

Bueno, buenísimo fue el video arbitraje (VAR por sus siglas en inglés), pues nos educó a ver el fútbol de una manera diferente; de ahora en adelante tendremos que acostumbrarnos a apreciarlo con detenciones, revisiones, correcciones y reanudaciones, esa es la nueva tendencia. Buena también la tecnología, pues nos demostró que cumplió su fin para la que fue creada en el fútbol, no permitir que los árbitros cometieran errores groseros en goles, penaltis y confusión de identidades; se consiguió que no hubiera un solo tanto en fuera de juego o que no se concediera porque los árbitros no lo vieron, también reversaron penaltis y se otorgaron otros como el de la final de Perisic de Croacia, eso hizo que el torneo fuera más justo con respecto a otras Copas del Mundo.



Buenísimo, además, que los árbitros pasaron a un segundo plano, ya que el responsable de muchas decisiones para bien o para mal de las selecciones en contienda fue el VAR, no el árbitro. Esto hizo que la actuación de la mayoría de los jueces designados para los 64 partidos fuera óptima en comparación con anteriores Mundiales. Bueno también será que a partir de este torneo mundialista desarrollado en Rusia, nadie se imaginará un Mundial sin tecnología pues fue bien recibida por jugadores, técnicos, árbitros, espectadores y televidentes.



Lo Malo

Malo fue que desde el inicio de la Copa del Mundo y a lo largo de ésta, el VAR no se usara para sancionar algunas jugadas dentro de las áreas como penaltis, el partido final no se salvó de esta controversia, específicamente los agarrones de las camisetas en los tiros de esquina y tiros libres, eso lo omitieron árbitros y VAR, y se convirtió en el lunar de Rusia 2018. Muchos, incluso, alcanzamos a pensar que fue una tecnología selectiva, es decir, se aplicaba para unos equipos y para otros no, pues eso fue lo que se vio. Como era de esperarse para Gianni Infantino, Pierluigi Collina y Massimo Busacca, todo fue perfecto y según ellos hubo un 99% de acierto en las decisiones con VAR, no obstante, es importante empezar a detectar y saber dónde están las fallas en vías a mejorar el sistema, pues de los errores se aprende. Si hay que hablar de porcentajes, un 80% de cosas buenas y un 20% por mejorar.



Por otra parte, mala la actuación del gringo Mark Geiger en el partido Colombia vs. Inglaterra, pues no estuvo a la altura de juego; malo también el desempeño de la terna colombiana, pues fueron devueltos a casa una vez terminada la primera fase; con el recorrido y la experiencia de Wílmar Roldán debería haber estado al nivel de Néstor Pitana, Sandro Ricci o Andrés Cunha, silbatos suramericanos que terminaron dirigiendo en semifinales y en la gran final.



Lo feo

Feísimo se percibió el hecho de que los árbitros emplearan el sistema tecnológico para otras cosas para las que no fue diseñado, como mostrar tarjetas amarillas, éste sólo debe ser empleado para tarjetas rojas directas. En casos específicos como el de Cristiano Ronaldo de Portugal y Aleksander Prijovic de Serbia, el VAR llamó a los árbitros Cáceres y Diedhiou, para que los expulsaran por agredir a los rivales y solo recibieron una tibia amonestación. Feo que la Fifa y su Comisión de árbitros quisiesen pasar por encima de la autoridad del árbitro, que en últimas es el que toma la decisión final, devolver a varios de ellos por no seguir recomendaciones del VAR en todos los casos; y para finalizar, feo también fue que 7 de los 35 árbitros convocados fueron a pasear a Rusia, al no ser designados para dirigir ningún partido.



José Borda

Especial para Futbolred

Analista arbitral de Caracol Radio