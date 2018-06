Las cinco claves de José Néstor Pékerman para vencer a Polonia

Consciente de la presión que supone tener que vencer a Polonia este domingo para seguir en carrera en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador de Colombia, José Pékerman, fue especialmente claro en la exposición de los cinco puntos que se trabajaron desde el mismo día de la derrota contra Japón.



En sus respuestas dejó claro que habrá varios cambios, que pasarían por la llegada al once titular de Cristian Zapata, Abel Aguilar, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y James Rodríguez. Con todo el equipo físicamente apto, se daría prioridad a la experiencia.



Aquí, el top 5 del DT:



“Primer punto: Jugar 11 contra 11, que no es poco”. Pékerman empezó explicando al obviedad, que dada la urgencia de una victoria se puede perder: ellos son 11 y nosotros también. No hay superhumanos ni invencibles, es un duelo mano a mano. De hecho, son las mismas urgencias, ambos dependen de un goleador de fama mundial y si no ganan se irán de Rusia. Así de igualados, así de parejos, así de simple.



“Número dos: Podemos contar con los jugadores que en un momento al empezar no estaban en la totalidad de condiciones, jugadores importantes”. La ausencia de James desde el pitazo inicial, la espera a Cristian Zapata, la recuperación de Abel Aguilar en plena concentración en Rusia, la disponibilidad de Juan Guillermo Cuadrado, que hasta último momento fue duda contra Japón. Todo se superó y eso tiene visiblemente tranquilo al DT.



“Número tres: recuperar la confianza. Sabemos que tenemos posibilidades de hacerlo, veníamos con esa confianza, no quedarse con lo que ha pasado sino con lo que vendrá y la posibilidad de hacerlo”. El tema mental será definitivo en la final que representa el duelo de este domingo contra Polonia en Kazán. Volver a sentirse seguros, valientes, convencidos de lo que son y lo que tienen. Ahí está el tema más complejo.



“Número cuatro, la armonía del equipo que se consolidó. A veces, en situaciones difíciles, se percibe la unión, conseguir lo que queríamos pero juntos, eso se ve y genera optimismo”. El paso más difícil, según el DT, ya se dio. Todo lo que iba salir mal ya salió y el grupo ha pasado la página. Él sabe que no será la primera vez que se recuperan de una situación difícil. Confía porque está cerca de ellos. Confiamos todos.



Quinto punto: “En lo futbolístico, si el partido es normal poder imponer nuestro fútbol, tener las líneas juntas, que generemos opciones y ser sólidos en la marca de los jugadores más importantes de Polonia”. Más claro, imposible. El DT ha hecho lo suyo y ahora solo resta el pitazo. Esta vez, desde la seguridad y contra el exceso de confianza: “Los conocemos y así no hayan brillado en el partido anterior el fútbol es así, los polacos tienen la capacidad”, concluyó.



Jenny Gámez

Editora Futbolred

Enviada especial a Rusia