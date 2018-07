'Fue mi último partido con España, me voy con mal sabor': Iniesta

El centrocampista Andrés Iniesta se despidió el domingo de la selección española de fútbol tras la derrota contra Rusia por penales, que selló la eliminación de la Roja en los octavos de final del Mundial. Rusia dio un nuevo paso en su sorprendente campaña al superar 4-3 a España en los penales y clasificar a los cuartos de final del Mundial.

"Es una realidad que es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera o sueña", dijo a periodistas Iniesta, autor del gol con el que España ganó la final del Mundial 2010 vs. Holanda, según lo citó la prensa española.



"Me voy con un sabor malo", agregó el jugador de 34 años, que en Rusia jugó su cuarto Mundial. Antes del Mundial, el exquisito centrocampista puso fin a su exitosa carrera en el Barcelona y anunció que en la nueva temporada jugará para el Vissel Kobe de Japón