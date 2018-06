Humillación en Argentina y clasificación de Croacia: 3-0 en el grupo D

Croacia humilló a Argentina en la segunda fecha del grupo D y se clasificó a los octavos de final en la Copa del Mundo. El equipo de Luka Modric, quien marcó un gol, derrotó 3-0 a Argentina y dejó al borde de la clasificación al conjunto Albiceleste en el Estadio de Nizhni Nóvgorod. Un grosero error de Willy Caballero dio el primer gol a los croatas, que tuvieron su partido soñado y se instalaron en la siguiente ronda.

La Albiceleste sigue dejando dudas y se vio desde el primer minuto, tanto así que Ivan Perisic, al minuto cuatro, tuvo una gran oportunidad de gol en un remate cruzado dentro del área, que atajó Willy Caballero y la mandó al córner.



Por medio de Enzo Pérez, Argentina empezó a despertar y a tener un poco el balón para hacerle daño a los croatas. El volante dejó a Lionel Messi y a Maximiliano Meza, en dos ocasiones, dentro del área, pero no los atacantes no lograron concretar las jugadas.



La selección de Jorge Sampaoli empezaba a mejorar mediante los minutos y Marcos Acuña llegaba con peligro por la banda izquierda, tanto así que tuvo un remate en el palo al minuto 21, pero el balón salió por la línea final.



Dos minutos después, otra llegada de Croacia. Mario Mandzukic recibió un balón dentro del área, estaba solo, pero no logró concretar el primer gol del partido y terminaron la primera mitad igualada, 0-0.



Pero el segundo tiempo empezó con los croatas siendo intensos en el juego y ahogando a los argentinos, que no creaban y no tenían la presencia de su ‘10’: Messi.



Llegó la perdición para Argentina, pues Willy Caballero tuvo un terrible error con los pies y se la dio a Ante Rebic dentro del área, quien quedó solo y remató con una magnífica volea. Dejando a su selección con el 1-0 hasta ese momento y, además, clasificada a la siguiente ronda.



Tras el error, Argentina bajó su juego y, claramente, sus ánimos. Meza y Messi tuvieron el empate al 63, pero Danijel Subašić respondió de gran manera para asegurar el cero en su arco, que no lograba ser vencido.



Luego, al 80, llegó el ingenio de Luka Modric, el 10 y capitán de Croacia. El volante del Real Madrid mantuvo el esférico y sacó un soberbio remate de afuera del área, que venció a Caballero y puso 2-0 el partido, dejando ahogada a la Albiceleste.



Finalmente, llegó el último para Croacia. Gigante contragolpe de Ivan Rakitic, autor del gol, y Mateo Kovacic, que definieron solos frente a Caballero luego de que la defensa argentina se quedara quieta en su área, pensando que había fuera de lugar.



Con este resultado, Croacia se plantó en octavos y enfrentará a Islandia en la siguiente jornada. Mientras que Argentina tiene un punto y quedó cerca de la eliminación, enfrentando en la última fecha a Nigeria.