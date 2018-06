Mbappé destrozó a Argentina: perdió 4-3 con Francia, que clasificó

Francia destrozó a Argentina y la eliminó del Mundial de Rusia. Los europeos ganaron por 4-3 y clasificaron a los cuartos de final del torneo, llave que disputarán con Uruguay o Portugal. Kylian Mbappé marcó doblete e hizo todo lo que quiso con la defensa argentina, pero el partido estuvo protagonizado por dos golazos; uno en cada equipo.

Desde los primeros minutos, Francia se vio superior en la cancha y fue el equipo que tuvo el balón, buscando el resultado y el primer gol del partido. Antoine Griezmann tuvo un gran remate de tiro libre, al 8, y el balón se estrelló en el travesaño defendido por Franco Armani, que no tuvo un buen partido.



Al minuto 11 empezó la “fiesta” del joven de 19 años, Mbappé. El delantero del París Saint-Germain recorrió, desde su área, toda la cancha en una cabalgata que no pudo ser detenida por ningún argentino. El único que lo logró fue Marcos Rojo, pero tuvo que hacerle falta dentro del área y fue penal para Francia, que convirtió Griezmann.



Los europeos se empezaron a confiar y Argentina tomó las riendas del juego. Di María tuvo un balón afuera del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate que venció a Hugo Llorís, poniendo el empate del partido en ese instante.



La segunda mitad tuvo más intensidad y goles que el primer tiempo. Con solo tres minutos, Gabriel Mercado anotó el segundo de Argentina, en una jugada de suerte, y los Albicelestes se ponían arriba en el marcador.



Pero pasó lo que le ha pasado a Argentina durante el Mundial, la irregularidad y los errores. La selección de Jorge Sampaoli se conformó con el 2-1 y empezó a regalar espacios a Francia que, con la velocidad de Mbappé y la inteligencia de Griezmann, empezaba a llegar.



Tanto así, que al 58 Benjamin Pavard tuvo, posiblemente, el gol más bonito del Mundial hasta el momento. El jugador del Stuttgart, sin dejarla caer, sacó una volea y puso, de tres dedos, el balón en el ángulo. Imposible para Armani.



Con el empate, Francia se motivó y mejoró su intensidad. Llegó la velocidad de Mbappé, que hizo lo que quiso con Argentina, y anotó el 3-2 al 63. Dándole la victoria a su selección.



Pero no fue suficiente para el joven de 19 años, que quiso su doblete en el partido y puso el 4-2 para Francia, que ahora se medirá contra Uruguay o Portugal en los cuartos de final y se mete como favorito al título del Mundial.



Al último minuto llegó el descuento para Argentina, Lionel Messi, que no pesó, centró y Sergio Agüero anotó de cabeza. Pero no hubo más tiempo y Argentina quedó eliminada del Mundial.