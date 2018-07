'Croacia no está en la semifinal del Mundial por casualidad': Young

Ashley Young, lateral de la selección inglesa, aseguró este lunes que Croacia, su rival en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 el próximo miércoles en Moscú, es "un muy buen equipo" que no está en semifinales por casualidad, y que Luka Modric es "un jugador fantástico".



“Croacia es un equipo muy bueno, no están en las semifinales por casualidad, tenemos que estar muy preparados para el partido contra ellos. Modric es un jugador fantástico pero ellos tienen un gran equipo. No nos podemos concentrar mucho en ellos sino en nosotros”, dijo Young a pregunta de EFE en la base inglesa en Repino (Rusia).



El lateral del Manchester United, que justamente cumple este lunes 33 años, recibió la felicitación de los periodistas y aseguró que los Tres Leones creen que queda “mucho por llegar” para ellos en este Mundial y están ante "una gran oportunidad" de ganar la Copa del Mundo por segunda vez en la historia de su país, tras la edición de 1966. “Creo que tenemos una gran oportunidad y estamos en una buena posición para ganar, mejor que cuando llegamos. Estamos orgullosos de haber llegado a esta situación”, aseguró.



Para Young, aunque Croacia haya pasado sus dos eliminatorias tras disputar prórroga y penaltis, tanto en octavos contra Dinamarca como en cuartos frente a Rusia, los Tres Leones esperan “un partido duro”, para el que están preparados “mental y físicamente”. El lateral insistió en que el conjunto inglés se concentra en el presente, y no mira “al pasado”, aunque hace 28 años que Inglaterra no está en las semifinales del Mundial, desde el de Italia 1990, cuando fueron apeados por Alemania.



“Vamos a preparar el partido de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Jugadores y técnicos queremos crear nuestra propia historia, lo que pasó hace 28 años ya pasó. Creemos en nosotros mismos, tenemos un gran espíritu de equipo y queremos completar el Mundial de la mejor manera y ojalá ganarlo”, añadió.



Ashley dijo que desde niño soñó con intentar ganar un Mundial y dijo que su objetivo es “estar concentrados” para el partido del miércoles contra Croacia en Moscú. Preguntado por la preparación de las jugadas a balón parado, que tanto rédito le han dado a Inglaterra en el Mundial, Young concedió que la estrategia ha sido “muy importante” para la selección, pero que también preparan otros aspectos como el ataque y la defensa del rival.



Por último, al ser cuestionado sobre qué jugadores se merecerían ser elegidos como mejores del equipo, Young recordó que el fútbol es “un deporte de equipo”.