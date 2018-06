¡Todo listo!: así se jugarán las llaves de octavos en el Mundial

El final del Mundial de Rusia empieza a finalizar y su primera fase, de grupos, define los clasificados a la siguiente ronda. La Copa del Mundo número 21 estará con cruces importantes en los octavos de final, en el que 16 selecciones buscarán seguir avanzando y conseguir levantar el máximo trofeo en la historia del fútbol. Uruguay y Portugal, el primer cruce, y llamativo, por ser el líder del grupo A y el segundo del grupo B.

— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 28 de junio de 2018

Así se jugarán los cruces de octavos de final:

Uruguay (1A) vs. Portugal (2B): 30 de junio, 1:00 p.m.



Rusia (2A) vs. España (1B): 1 de julio, 9:00 a.m.



Francia (1C) vs. Argentina (2D): 30 de junio, 9:00 a.m.



Croacia (1D) vs. Dinamarca (2C): 1 de julio, 1:00 p.m.



Brasil (1E) vs. México (2F): 2 de julio, 9:00 a.m.



Suecia (1F) vs. Suiza (2E): 3 de julio, 9:00 a.m.



Bélgica (1G) vs. Japón (2H): 2 de julio, 1:00 p.m.



Colombia (1H) vs. Inglaterra (2G): 3 de julio, 1:00 p.m.