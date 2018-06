Semana crucial en el Mundial: se definen diez cupos a octavos de final

La última jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 inicia este lunes con cuatro partidos y el cierre de las dos primeras zonas, que definirán la posición de los cuatro primeros clasificados a la ronda de octavos de final. Hasta ahora, hay seis selecciones aseguradas a segunda ronda, así que solo quedan diez cupos para la fiesta final de la Copa del Mundo.



En el grupo A, Rusia y Uruguay ya están en octavos, pero se enfrentarán (9:00 a.m.) para definir el líder y el segundo lugar. A esa misma hora, Egipto y Arabia Saudita se despedirán con el sueño de ganar su último compromiso y quedarse con ese honor.



A la 1 de la tarde se definirá el grupo B. España (4 puntos) debe ganarle a una eliminada Marruecos para garantizar su paso a segunda ronda; mientras que Portugal (4 puntos) e Irán (3 puntos) definirán el otro cupo. Españoles y portugueses tienen la prioridad de avanzar a octavos en caso de empates en ambos juegos.



El martes 26 de junio se define el grupo C desde las 9 de la mañana. Francia ya está clasificada (6 puntos) y enfrentará a Dinamarca (4 unidades) que con el empate también avanzará. Australia debe ganarle a Perú y esperar una caída danesa para colarse entre los dieciséis mejores del Mundial.



Ese mismo día, desde la 1:00 p.m., el grupo D vivirá una angustiosa realidad de Argentina (1 punto), que necesita derrotar a Nigeria (3 unidades) y esperar que Croacia (ya clasificada con 6 puntos) derrote o empate con Islandia (1 punto), que también sueña con la clasificación. Sin embargo, la Albiceleste enfrenta a un equipo africano que tiene la posibilidad de empatar -o ganar- y quedarse con ese segundo cupo a octavos de final.



El miércoles 27 de junio, desde las 9 de la mañana, se define el grupo F que tiene a las cuatro selecciones con aspiraciones de clasificar. México vs. Suecia: con el empate está lista la selección azteca, pero Suecia está urgida del triunfo para avanzar. Alemania vs. Corea del Sur: los bávaros deben ganar, ojalá por dos o más goles, para clasificarse tranquilamente; pero los asiáticos sueñan con vencer y esperar que caiga Suecia, así darían la gran sorpresa.



También el miércoles, pero desde la 1 p.m., se define el grupo E: si hay ganador en el duelo entre Brasil y Serbia, se clasificará directamente; en caso de empate, Serbia deberá hacerle fuerza a Costa Rica para que derrote a Suiza por dos goles. Los suizos saben que el empate los clasifica, mientras los ticos ya están eliminados.



El jueves 28 de junio será el gran día para la Selección Colombia, que enfrentará desde las 9 de la mañana a Senegal; mientras que Japón y Polonia jugarán en el otro partido del grupo H. Si la Tricolor gana, se clasifica sin esperar otros resultados; si empata, deberá esperar un triunfo polaco sobre los nipones.



Y a la 1 de la tarde de ese mismo día, el grupo G definirá al líder entre dos equipos ya clasificados: Inglaterra y Bélgica. El ganador pasará como primero y el perdedor será segundo. Panamá y Túnez, solo juegan por despedirse con honor.