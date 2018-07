Uno a uno: el balance de los colombianos en el Mundial de Rusia

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 con un partido disputado con mucha gallardía y mucha entereza frente a una selección de Inglaterra que también mostró potencial ofensivo.



Sin embargo, en los cuatro partidos del Mundial, la Tricolor fue de menos a más y terminó jugando de ‘tú a tú’ contra los ingleses. Gran parte de esa mejoría en el rendimiento fue por la actuación de los jugadores en el campo y lo que mostraron partidos.

Este fue el balance que dejaron los colombianos que participaron en el Mundial

Arqueros

David Ospina (6): tapó en los cuatro partidos del Mundial. Los tres goles que recibió fue de balón parado: dos de penalti y uno de tiro de esquina que cabeceó Japón. En la tanda de penaltis hizo soñar con una atajada, pero no pudo más.



Camilo Vargas: no actuó.



José Cuadrado: no actuó.

Defensas

Santiago Arias (6): fue el único lateral derecho de Colombia y tuvo una buena actuación por su sector. Esta vez mostró su fortaleza al defender con la camiseta Tricolor y cuando fue necesario ir al ataque lo hizo con eficiencia.



Yerry Mina (8): su llegada a la zaga defensiva le dio poder a Colombia. Su juego aéreo fue determinante en las dos áreas y con su cabeza marcó tres importantes goles para ser el goleador de la Selección en el Mundial.



Dávinson Sánchez (6): a pesar de un mal inicio en el partido contra Japón, la solidez que adquirió con la compañía de Mina sirvió para que Colombia pudiera controlar a sus rivales. Su potencia física sirvió para controlar a Lewandowski, Kane y Mané, tres potentes delanteros.



Óscar Murillo (4): solo tuvo un partido en el campo y no tuvo su mejor rendimiento. Como único defensor central zurdo era la esperanza allí, pero no lució bien contra Japón en el partido del debut.



Cristián Zapata: aseguró estar en buenas condiciones físicas, pero solo hasta el último partido estuvo en el campo y en los minutos finales. Poco aportó en el terreno de juego.



Johan Mojica (6): como lateral izquierdo de Colombia no se perdió ningún partido. Lució nervioso contra Japón y contra Inglaterra. Contra Polonia y Senegal mostró buenas acciones por su sector en defensa y ataque.



Farid Díaz: no actuó.

José Pékerman estuvo muy nervioso en la tanda de penaltis contra Inglaterra. Foto: Mauricio Moreno/CEET

Volantes

Carlos Sánchez (5): participó en tres partidos y vio una tarjeta amarilla y una roja. Tuvo dos acciones lamentables en sus actuaciones, pues contra Japón e Inglaterra cometió penalti. Su rendimiento, por lo demás, fue correcto y mostró toda su experiencia.



Wilmar Barrios (7): fue titular contra Japón y contra Inglaterra y frente a Polonia también actuó. Su rapidez en el medio campo fue fundamental para cubrir la espalda de sus compañeros y es una de las grandes revelaciones de Colombia en este Mundial.



Jefferson Lerma (5): frente a Japón e Inglaterra fue titular. Contra Polonia y Senegal entró para la parte final. Sus labores siempre fueron defensivas y cumplió sin brillar. Por lo mostrado en Levante, su club, se esperaba más en ataque.



Abel Aguilar: no actuó.



Mateus Uribe (6): solamente fue titular contra Senegal, pero actuó contra Polonia e Inglaterra. Cada vez que ingresó al campo tuvo buenas actuaciones, pero no logró ganarse la confianza de José Pékerman para ser inicialista indiscutido.



James Rodríguez (5): las lesiones lo marcaron en este Mundial. Entró unos minutos contra Japón y contra Senegal no pasó de la media hora de partido. Frente a Polonia fue elegido el mejor jugador de Colombia con dos magistrales asistencias que mostraron su importancia en el campo.



Juan Fernando Quintero (7): fue la gran revelación de Colombia en la fase de grupos, pero en el partido de octavos de final no pesó. Su zurda le dio el gol contra Japón y dio dos asistencias. Reflejó su buen momento y su novedad en la convocatoria de José Pékerman.



Juan Guillermo Cuadrado (6): su fútbol tuvo brillo contra Polonia con un gran despliegue físico. Contra Japón no tuvo casi minutos y contra Senegal no tuvo el protagonismo esperado. Chispazos de su fútbol se vieron en Rusia, pero faltó más continuidad.



José Izquierdo (4): el extremo no pasó en su totalidad su única prueba, contra Japón. No fue la esperanza que se esperaba por el sector izquierdo y no tuvo más oportunidad en el Mundial de Rusia.

Delanteros



Falcao García (6): siempre estuvo muy solo en el frente de ataque, pero contra Polonia mostró que su efectividad está intacta. No tuvo muchos remates al arco rival por su soledad en el ataque, pero buscó espacios y asociarse con sus compañeros. Al fin jugó su esperado Mundial y como capitán no falló.



Luis Muriel (5): actuó contra Senegal e Inglaterra, pero nunca fue titular. Pero su llegada a cada partido pesó y fue solución en el frente de ataque por el costado izquierdo.



Carlos Bacca (4): no pesó cada vez que ingresó al campo. Su experiencia fue una de las razones para estar en el Mundial, pero en los momentos claves no se pudo conectar con sus compañeros.



Miguel Borja: solamente entró contra Senegal y una lesión lo sacó del partido contra Inglaterra.