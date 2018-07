Sufrida clasificación de Bélgica, al último minuto: 3-2 sobre Japón

Bélgica derrotó, sufridamente, a Japón por 3-2 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. El conjunto de Roberto Martínez iba perdiendo por 2-0, pero logró remontar el marcador y se quedó con la clasificación a la siguiente ronda, en el que enfrentará a Brasil. La última anotación, el tercer gol, llegó al minuto 90+3, tras un contragolpe.

El primer tiempo, fácilmente no se pudo haber jugado. Bélgica y Japón se disputaban el balón y no era la noche de Eden Hazard, Kevin De Bruyne ni de Romelu Lukaku. En los primeros minutos no hubo llegadas importantes, pues los equipos buscaban mantener el esférico y no eran claros en el último toque.



Pero en la segunda mitad, empezó el partido esperado por el Mundial, ya que son octavos de final. Japón fue el equipo que tomó las riendas y dio la sorpresa, pues Genki Haraguchi, al 48, venció a Thibaut Courtois. Dando el primer gol del partido, pero con sorpresa, para los asiáticos.



Dos minutos después, Bélgica intentó despertar y tuvo una inmejorable oportunidad de empatar. Hazard recibió un balón de Lukaku y remató de volea, pero el balón pegó en el palo y salió del área de los japoneses.



Aunque la sorpresa no acabó ahí. Al minuto 52, Takashi Inui tuvo un espectacular disparo de media distancia, que nuevamente venció a Courtois para poner el 2-0 a favor de los asiáticos, que lograban la hazaña y eliminaban a los europeos del Mundial.



Sin embargo, Japón no logró aguantar la presión. En el 69, Jan Verthogen puso el descuento de los Diablos Rojos de cabeza, venciendo a Kawashima, quien estaba un poco salido de su arco y tuvo cierta responsabilidad en el gol.



Luego, al 74, Marouane Fellaini, que entró hace poco, aprovechó su altura y logró anotar el empate de su selección, que despertaba del mal inicio que tuvo en el partido.



Bélgica se mandó al ataque y ahogaba a los japoneses, que no mantuvieron el resultado y aguardaban el empate. Por medio de Hazard, que mejoró en su juego, los europeos buscaban el tercer gol, pero no era suficiente el último toque en la defensa asiática, que sacaba todo balón de su área.



Finalmente, al último minuto, llegó un gran contragolpe de Bélgica entre Meunier y Lukaku, para que Nacer Chadli pusiera el 3-2 definitivo y lograra la clasificación a los cuartos de final, en los que se medirán contra Brasil.