Hazard y Lukaku enchufados: dobletes en el 5-2 de Bélgica sobre Túnez

La selección de Bélgica le pasó por encima a Túnez y la goleó por 5-2 en el estadio del Spartak de Moscú. Eden Hazard y Romelu Lukaku marcaron de a doblete y fueron los “dueños” del partido, que dejaron prácticamente clasificada a su selección en el grupo G. Ahora, deberán esperar el resultado de Inglaterra y Panamá, pues un empate o victoria de los ingleses, los dejan clasificados a la siguiente ronda.

Desde muy temprano, Bélgica empezó siendo una máquina de atacar y arrolló a Túnez. Tanto así, que al minuto cinco llegó un penal para los Diablos Rojos, que convirtió de manera efectiva Eden Hazard, marcando su primer gol del partido.



Luego llegó la magia de Dries Mertens, que no anotó pero estuvo presente en la mitad del campo. El jugador del Nápoles habilitó a Romelu Lukaku, al minuto 15, quien anotó de un remate cruzado, poniendo le marcador por 2-0 en ese momento.



Pero despertó, en ese entonces, Túnez. Dylan Bronn le ganó a los defensas belgas y puso, de cabeza, el descuento para su selección, que empezaba a generar peligro en el arco defendido por Thibaut Courtois.



Bélgica no quería terminar la primera mitad sin seguir con su intensidad ofensiva. Al 45, Thomas Meunier dejó solo, con un gran pase filtrado, a Lukaku, quien definió acorde al pase y picó el balón para poner el 3-1 momentáneo.



La segunda mitad tuvo más toques y tenencia de balón por parte de los dos equipos. Los belgas aguantaban el resultado, mientras que los tunecinos querían generar espacios para seguir marcando, aspecto que no se dio por la sólida defensa.



Pero al 50 llegó la liquidación de Bélgica, con Hazard como artista. El jugador del Chelsea recibió un pase filtrado, que iba picando, y el belga definió de soberbia manera tras “pincharla” un poco y evadir al arquero. 4-1 para los Diablos Rojos, que jugaron de amarillo.



Un nuevo y último tanto llegó al 89, pues el jugador que ingresó, Michy Batshuayi, se lanzó dentro del área para finalizar el partido y dejar el 5-2 final a favor de los belgas.



Con esta victoria, Bélgica sumó seis unidades y es líder de su grupo. Además, llegó a 20 partidos sin conocer la derrota y espera el partido entre Inglaterra y Panamá para definir si pasa a los octavos de final anticipadamente. Finalmente, jugará la última fecha contra Inglaterra para definir, posiblemente, el primero y segundo del grupo, que se enfrentará en octavos a los clasificados del grupo H, el de Colombia.