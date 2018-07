Bélgica sufrió para eliminar al favorito Brasil: lo derrotó 2-1

Mala jornada de este viernes para los suramericanos, pues Brasil perdió 2-1 contra Bélgica y quedó eliminado del Mundial de Rusia en cuartos de final. Tras la derrota de Uruguay, el torneo se quedó sin representantes de Suramérica y Brasil, siendo gran favorito al título, no logró mostrar su mejor juego frente a los Diablos Rojos, que aprovecharon la velocidad de sus jugadores y se plantaron en semifinales, en las que enfrentarán a Francia.

Desde muy temprano, el partido empezó movido e intenso, primordialmente para Brasil. Los suramericanos eran los de la idea, que buscaban con Thiago Silva por la vía aérea y con Neymar, que hacía de las suyas y era el jugador desequilibrante, pero no era claro en el último toque.



Silva, tuvo un rebote dentro del área y el balón pegó en el palo, salvando a Bélgica de la primera anotación. Sin embargo, tres minutos después llegó el autogol de Brasil, de Fernandinho. Kevin De Bruyne centró y Vicent Kompany la peinó, desequilibrando a Fernandinho, quien anotó en su propia puerta y marcó el primer tanto del partido.



Tras 'el golpe' de los belgas, los suramericanos perdieron la idea y empezaron a jugar con nerviosismo, pues no tenían claridad y las figuras, como Neymar y Coutinho, se perdían en la parte alta del campo.



Tras ese intento de marcar el empate, llegó Kevin De Bruyne y sacó un 'riendazo' desde afuera del área, poniendo a ganar a Bélgica por 2-0. Brasil, gran favorito al título, se empezaba a despedir de la Copa del Mundo sin quedar entre los cuatro primeros y dejando grandes dudas en su juego sin contar con Casemiro, quien no jugó por acumulación de amarillas.



La segunda mitad, empezó de la misma manera, pero fue cambiando a favor de los brasileños, que se veían más tranquilos y concentrados para ir por el descuento. Pero, como en toda la copa, a los de la verdeamarela les faltó la definición y no lograban llegar al gol.



Sin embargo, al 76, Renato Augusto logró ganar de cabeza tras un gran pase de Coutinho y, por fin, puso poner el descuento en el partido. Con esta anotación, Brasil se fue encima de Bélgica, le tapaba los espacios y generaba opciones claras de gol, pero Coutinho y Neymar desaprovechaban las llegadas y mandaban el balón por fuera del arco defendido por Thibaut Courtois, quien tenía un gran partido.



Si Brasil hubiera jugado el partido como lo jugó en los últimos minutos... Sin más, con grandes aproximaciones de los canarinhos, Brasil no logró concretar su juego y perdió el partido. Ahora, Bélgica sufrió, pero se quedó con el pase y enfrentará en semifinales a Francia.