Brasil sufrió con Navas y Costa Rica, pero logró imponerse por 2-0

Sufrió Brasil como están sufriendo todos los favoritos en el Mundial de Rusia 2018. Y lo hizo contra una Costa Rica que todo lo debe a su arquero Keylor Navas, el mejor del campo. Pero, para su felicidad, logró un triunfo 2-0 sobre el final del partido que lo pone en la cima del grupo E y condena a los ‘ticos’ al adiós.

Brasil intentó el gol de todas las maneras y por eso tiene tanto mérito el partido de Navas, seguro abajo y arriba, preciso en el cierre, despierto para anticipar cada remate brasileño. Y fue protagonista el VAR para hacer que el juez se arrepintiera de una falta contra Neymar en el área que no fue penalti.



Pero sobre el minuto 90 se desequilibró todo: llegada por la derecha, la bajó de cabeza Firmino, la puso Gabriel Jesus de nuevo en el piso y entró de atrás Coutinho para castigar con un túnel al extraordinario portero ‘tico’. Y al 97 fue turno para Neymar, que fusiló a Keylor con un remate frontal.



Así comenzó la historia: al minuto 5 tendría Borges la primera opción clara de Costa Rica, un remate cruzado que llevó más peligro que las aproximaciones de Gabriel Jesus y Coutinho, de media distancia.



Fuera de lugar en la salida de Brasil, se quedó enganchado Gabriel Jesus pero lo pilló el juez de línea.



Un minuto después le ganó en el mano a mano Keylor a Neymar, en una rápida salida por izquierda del astro del PSG, a la que salió oportunamente el buen arquero costarricencse.



Marcelo volvió a intentar de afuera frente a su compañero en el Madrid, que lo tiene medido y le cortó sin problemas la opción.



El show de Navas en el segundo tiempo comenzó con un cierre con la pierna -cual jugador de campo-, un mano a mano con Neymar, un atajadón a Coutinho y una atrapada en el desorden en su área, todo en menos de 5 minutos.



Navas, de nuevo valiente para aguantar el remate frontal de Neymar y oportuno para atajar en dos tiempos la de Coutinho, tras gran asistencia de Paulinho, el mismo que respaldaba antes a la estrella del PSG.



El riesgo era el contragolpe, con un equipo jugado al ataque, y así salió: Bolaños y Venegas aprovecharon el error de marca de Miranda y por poco abren el marcador.



In creíblemente se perdió Neymar una clarísima opción, la recuperó el mismo y apenas pegadito al palo se fue su hermoso remate. ¡No le quería entrar a Brasil!



La polémica apareció al minuto 78, cuando Neymar sintió el roce del defensor González y se dejó caer. Aunque el juez marcó penalti en el momento, la revisión del VAR le hizo ver que no hubo infracción. Faltó la amarilla para el 10 de Brasil. Pero volvió a demostrar la tecnología que es una herramienta útil.



Tendría un par de opciones más Brasil, con Coutinho y Gabriel Jesus especialmente, pero estaba el enorme Navas para evitar el gol. No fue posible que le diera el primer punto del Mundial a su país porque apareció Coutinho, ya sobre el tiempo de descuento, para marcar el 1-0 y castigó Neymar, cuando terminaba el juego, con un cruce y un remate muy a su estilo. 2-0 final.



Firmino perdonó el 2-0 sobre el cierre, una de muchas cosas que pasan con 7 minutos de descuento. Y así logró Brasil su primer triunfo en Rusia y recuperó su papel de favorito sobre la hora.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED y enviada especial a Rusia