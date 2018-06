La ‘Roca’ no es de piedra: Carlos Sánchez regresa al once de Colombia

Carlos Alberto Sánchez solo ha disputado 3 minutos en el Mundial de Rusia 2018. El volante de la Selección Colombia se fue expulsado en el primer partido del grupo H, contra Japón, que terminó en derrota 1-2 para la Tricolor. Desde ese momento, la ‘Roca’ ha vivido momentos muy difíciles, pues su deseo de ayudarle a sus compañeros se privó por una mano dolorosa; incluso los desadaptados de las redes sociales aprovecharon su anonimato para amenazar al jugador por la lamentable jugada.

“Quiero hacer sentir que este triunfo se lo dedicamos a Carlos Sánchez, porque ha sufrido mucho estos días. Es el sentimiento de todos los compañeros. El jugador estaba conmocionado (por las amenazas), pero el fútbol es otra cosa y no quisiéramos que se dijeran cosas que son dolorosas”, aseguró José Pékerman después del triunfo 3-0 sobre Polonia, recordando que a ese recio volante en la cancha le pegó muy duro estar ausente. Que la ‘Roca’ no es de piedra y le dolió como a nadie no poder jugar para superar la adversidad del comienzo.



Sus compañeros sintieron su tristeza, y por eso siempre le dieron fuerza a Sánchez para fortalecerlo anímicamente. Le hicieron saber que son una familia, y que todos iban a empujar en pro de la Selección así él no estuviera. “Carlos es un baluarte para nosotros y una persona muy importante dentro del grupo. Tuvo ese percance del primer partido, pero él sabe que contamos con él y lo tendremos de vuelta. De todos modos nos respaldó y nos ayudó fuera de la cancha, porque su palabra aporta muchísimo para salir de los malos momentos y para mantenernos fuertes mentalmente”, dijo David Ospina.



Pero la ‘Roca’ estará de vuelta en el crucial encuentro frente al equipo africano. Volverá a ser el hombre del equilibrio y la personalidad. Junto a Wílmar Barrios o Mateus Uribe -dependerá de la decisión técnica-, será el encargado de destruir el juego de Senegal y de no dejarlos pasar hacia el área cafetera.



Sabemos la clase de jugador que es 'Carlitos'; el líder que es, la felicidad que le inyecta al grupo. Es importante su regreso y que todos estemos a la altura", comentó Yerry Mina, quien espera ese respaldo de Sánchez para la defensa colombiana y así poder conseguir el anhelado cupo a octavos.