'Se perdió un partido, pero quedan chances para avanzar': C. Sánchez

Carlos Sánchez tuvo el inicio más amargado que jamás imaginó en su carrera como futbolista. Con casi 3 minutos en el campo vio la tarjeta roja por una mano en el área y se quedó por fuera del partido entre Colombia y Japón.



“Nadie espera esto, pero lo importante es que el grupo está bien y se asume con responsabilidad la derrota. Desde mañana (miércoles) empezaremos a preparar el próximo partido”, dijo el volante chocoano, quien no podrá jugar contra Polonia.



Sobre la jugada, el volante del Espanyol señaló que “lo que les puedo decir es que mano sí hay, la única duda es si merecía roja directa o no, pero bueno, ya no se va a cambiar nada, la decisión está tomada y el partido se perdió”.



La salida de la ‘Roca’ es una baja notoria para el conjunto de José Pékerman, que deberá buscar prendas de recambio para que la salida del hombre de experiencia en el medio campo no se sienta.



“Seré positivo, apoyando a mis compañeros y pensaremos en el próximo encuentro. Se perdió un partido, pero quedan chances de seguir avanzando”, dijo Sánchez.



Ahora, el entrenador argentino buscará encontrar la mejor alineación y el recambio ideal para recomponer la primera línea de volantes con Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Abel Aguilar y Mateus Uribe.