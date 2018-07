Cinco claves del duelo entre Bélgica y Francia por la semifinal 

Francia y Bélgica deciden el partido más atractivo, al menos en el papel, de la semifinal de la Copa del Mundo. La cita en San Petersburgo y aquí les contamos las claves que definirán el panorama.

Flexibilidad francesa. Mucho cambió en el equipo francés que debutó lleno de dudas contra Australia en Kazán al que se medirá a Bélgica en San Petersburgo. De una formación titular un Griezmann intrascendente de 9 y un Mbappé sin pegada se fue avanzando a un equipo más versátil con el hombre del Atlético por fuera y un referente de área como Giroud, además de un juvenil como el del PSG que por la banda derecha pintó la cara más de una vez. El sistema fue pasando del 4-3-3 al 4-2-3-1 en un mismo partido combinando fortaleza, asociación con Pogba y velocidad pura con Mbappé y Tolisso. El crecimiento se fue notando en los 5 partidos, pero especialmente contra Argentina.



Sacrificio belga. El problema serio que tendrá Francia es que Bélgica ha resuelto el defecto que en otras citas lo condenó: aprendió a trabajar en equipo. El gran protagonista es el técnico Roberto Martínez, quien logró convencer a las figuras de la importancia de sumarse a los trabajos duros de la marca, con lo cual ya no está Lukaku de cacería por el área rival sino sumado al ataque, no sólo como finalizador sino también como pivote; Hazard retrocediendo al medio para completar una línea de volantes de marca y De Bruyne primero como tapón por su banda y luego como veloz atacante. El susto contra Japón y la exhibición contra el favorito Brasil no dejan dudas.



Juventud. No es que favorezca especialmente a alguno, pues si bien los franceses son el equipo con menor promedio de los que quedan en competencia (26,4), los belgas están ahí nada más (27) y sus figuras hacen gala de la misma velocidad y el ímpetu que sus rivales. Lo que garantiza la juventud es un partido intenso desde el pitazo, con las precauciones debidas pero la certeza de que hay fondo físico para apretar el acelerador en el momento que sea.



Lo otro que los hace similares es que, a pesar de la corta edad, ninguna se puede calificar de inexperto: ambas escuadras cuentan con jugadores en varios de los mejores equipos del mundo, son campeones de sus ligas y tienen un roce internacional más que aceptable.



Prueba para Deschamps. Un equipo que hace 14 goles en 5 partidos es un dolor de cabeza para cualquier entrenador. El turno ahora es para Deschamps. Hasta aquí la amenaza ofensiva más importante fue Argentina, que le hizo tres goles y ese es un detalle que Bélgica intentará usar a su favor. La gran apuesta para cortar los circuitos ofensivos de los rojos es Kanté, compañero de Hazard en el Chelsea. Pero por las puntas el trabajo tiene que empezar por Mbappé y Tolisso pues no son sólo los piques de De Bruyne para su provecho, sino la precisión para ubicar la enorme figura de Lukaku, que es presencia escénica gana por nocaut. A Uruguay sin Cavani no se le puede considerar la última gran prueba. Será Bélgica, en realidad, el listón más alto.



Bélgica, a dar el siguiente paso. No es la primera vez que se habla de un equipo como Bélgica con tremendas individualidades que lo aseguran siempre entre los favoritos. Pero siempre faltó la puntada final. Hoy una de sus mejores generaciones históricas acude a la cita en San Petersburgo sin una pieza clave como Meunier pero con todo lo que antes se extrañó: fondo físico en el punto más alto y fortaleza anímica en las nubes. Pasaron más de tres décadas hasta el regreso a una semifinal de un Mundial. ¡No se puede desaprovechar!



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia