Colombia y un reto simple: ganar en el debut, ¡cueste lo que cueste!

¡Casi no llega el 19 de junio! En estos días de 17 horas de sol, parece que el tiempo se estaciona y no hay manera de deshacerse del tedio. ¿O será de la ansiedad? Seguramente. Lo cierto es que al fin el calendario tuvo compasión y es el día señalado para el debut de Colombia contra Japón, a la 1:00 p.m. de Saransk (7:00 a.m. de Colombia). ¡Es ahora!

En el proceso, tuvieron que luchar, por cuatro años, los 23 jugadores que lograron meterse en la lista definitiva. Y en los últimos 20 días, pelearon codo a codo los 11 que tendrán el honor de ser titulares en el estadio Arena Mordovia.



En ese clima de confrontación aparecerá Japón, primer rival de Colombia en el grupo H, un equipo que trae buenos recuerdos de Brasil 2014 (triunfo 4-1) pero que esconde más de una dificultad. Velocidad, media distancia, disciplina, sacrificio. Son sus armas y hay que encontrar la manera de enfrentarlas.

Está la tranquilidad de tener en David Ospina al indiscutible del arco nacional; el gran momento de Santiago Arias; la tranquilidad y la experiencia de Crisitian Zapata; la precisión de Davinson Sánchez o la fortaleza de Yerry Mina; el conocimiento del puesto de Johan Mojica.



No pasarán si está Carlos ‘La Roca’ Sánchez en el medio, si lo apoyan el ‘canchero’ Abel Aguilar o el impredecible Mateus Uribe. No entenderán qué hacer con el siempre escurridizo Juan Guillermo Cuadrado y se aterrarán en cada salida de Luis Muriel o de José Izquierdo.



Si bien la gran duda es la posible ausencia de James, las posibilidades de que el volante esté, al menos 45 minutos, está latente. Con su reciente pasado, el golazo en el Mundial del 2014, es un arma al que los nipones y todos los rivales le temen. El '10' llega con una gran campaña y en su zurda está una esperanza ofensiva para el medio campo.



Creerán que será demasiado y no verán venir la pesadilla cuando salte sobre ellos un Tigre goleador, con hambre suficiente para jugarse la vida con tal de arrancarles una celebración. No será personal… o sí, será la causa propia de un Falcao que cumple el sueño de niño de jugar un Mundial y que no estará dispuesto a dejarlo pasar sin dejar su marca en la historia.

A ellos se sumarán aquellos que en el banco, como fieras enjauladas, esperarán su oportunidad. El luchador Óscar Murillo, el renacido Farid Díaz, el soñador Wilmar Barrios, el valiente Jefferson Lerma y el sacrificado Miguel Borja, el persistente Carlos Bacca y el ‘calidoso’ Juan Fernando Quintero estarán ahí, en la trastienda de la manada, por si hay que salir a arrinconar a la presa.



Todos saben, todos pueden, todos creen. Es la sensación que han dado en estos días de concentración que hicieron para llegar al momento del debut, a este 19 de junio, en Saransk, cuando comenzará oficialmente la temporada de caza para Colombia.



Aquí no hay eufemismo: este equipo aprendió que la clave en un Mundial es empezar ganando y hablando duro, como contra Grecia en Brasil (3-0), como cuando se asume el reto de ser mejor, al precio que sea necesario.



Una ojeada basta: Alemania derrotada, Argentina desconcertada, Brasil enredada… ¿Cuánto no darían por no haber sido arrolladores en el debut pero haber ganado, aunque fuera medio a cero, como sí lo hicieron Uruguay o Francia? Después habrá tiempo para corregir, pero desde la tranquilidad de los tres puntos.



Un pestañeo, Colombia, puede marcar, para bien o para mal, el rumbo de la gran batalla que se dará en Rusia. ¡A las armas, guerreros, que la pelea es peleando!



Alineación probable:



David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Yerry Mina (Dávinson Sánchez), Johan Mojica; Carlos Sánchez, Abel Aguilar (Mateus Uribe), Juan Guillermo Cuadrado; Luis Muriel (José Izquierdo), James Rodríguez, Falcao García.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED y enviada especial a Rusia