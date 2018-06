Colombia vs. Polonia: la historia juega del lado de la Tricolor

En un momento crítico para Colombia y para Polonia, sirve de motivación dar un vistazo a la historia de los enfrentamientos, que favorece a los suramericanos. Siempre se trató de encuentros amistosos, en los que los nacionales se impusieron 4 veces, registraron dos derrotas y firmaron un empate. Eso sí, algo de desequilibrio se percibe en el hecho de haber marcado 9 goles, pero haber recibido los mismos 9.

El primer duelo entre polacos y colombianos se registró el 9 de julio de 1980, cuando el entrenador era Carlos Bilardo. Ese día, en Bogotá, Andrzej marcó triplete en el primer tiempo y Terlecki completó la faena antes del descanso. El descuento, sobre el final, fue obra de Hernán Darío Herrera.



En febrero 1983, justo después de no haber logrado la clasificación al Mundial de España, Colombia tomó una pequeña revancha nuevamente en la altura de la capital, con un apretado triunfo 1-0, gol del defensor Pedro Sarmiento.



Bogotá seguía siendo el escenario preferido en julio de ese mismo año, cuando se registró el único empate con el rival de este domingo, en el Mundial de Rusia 2018. En esa oportunidad adelantaba Wdowczyk a los polacos, pero sólo dos minutos después salía al rescate Ernesto Díaz (QEPD) para decretar el 1-1.



Una vez más, en la preparación para la cita de México 86, se medirían colombianos y polacos. Fue el 10 de febrero de 1985, con nuevo triunfo para los europeos. Palasz abrió la cuenta, descontó Manuel Acisclo Córdoba pero de nuevo el atacante sumó su segundo de la noche.



En ese mismo año, pero ya en Cali, se registró un nuevo choque, el 17 de febrero. Un solitario gol de Pedro Sarmiento volvió a resolver el duelo en favor de los locales.



No fue hasta 1990 cuando Polonia y Colombia volvieron a coincidir, pero esta vez en un amistoso en Chicago, Estados Unidos. Fue el 17 de febrero y el equipo de Valderrama, Rincón, Asprilla, Higuita y compañía sumaba minutos desde el favoritismo para el Mundial en el gigante norteamericano. En aquella ocasión, Carlos Estrada y Armnoldo Iguarán adelantaban a la selección y facilitaban la victoria, más allá del descuento de Kosecki, que no llegó a hacer mucho daño.

Colombia 2-1 Polonia | Semifinal Copa Marlboro Chicago 1990



La última vez que coincidieron polacos y colombianos antes del duelo de este domingo en Kazán, por la segunda fecha del grupo H del Mundial de Rusia, ellos eran locales en Chorzow y se preparaban para Alemnai 2006. Nosotros nos quedamos a un gol de la cita.



En aquella fecha FIFA, el 30 de mayo, Freddy Guarín arruinó la fiesta local con un lindo tanto, mientras Luis’Neco’ Martínez marcó un inolvidable tanto, de arco a arco, para poner el asunto 2-0 parcialmente, Sobre el pitazo descontó Jelén, pero ya Colombia aseguraba el triunfo.



Este último es el recuerdo que vale traer a la memoria ahora: se les puede hacer daño, como ya lo pasó hace 12 años y como acaba de demostrar Senegal. ¡Que sea la quinta victoria tricolor!

Polonia 1-2 Colombia | Amistoso 2006



Jenny Gámez

Editora Futbolred

Enviada especial a Rusia