Así clasificó Colombia a octavos: jugó su final con Senegal y la ganó

Una final. Así se sabía que iba a ser el partido entre Colombia y Senegal. Y el triunfo 1-0 de la Tricolor tuvo todos los condimentos: angustia, nerviosismo, equivocaciones, salvadas, fútbol, coraje, gol. Los jugadores de la Selección superaron las adversidades y consiguieron su clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



Así vimos a los jugadores:



- David Ospina (6): siempre apareciendo cuando Senegal se vino encima por el empate. Ospina, salvador en los momentos cruciales.



- Santiago Arias (6): le costó salir, lo atacaron mucho por su sector, pero fue un guerrero y terminó defendiendo con todas sus armas.



- Yerry Mina (7): segundo gol en el Mundial, abriendo los caminos de la victoria. Su poderío en el fútbol aéreo es una fortaleza p

- Dávinson Sánchez (6): en medio del mal inicio de Colombia, Sánchez salvó los errores de sus compañeros. Sacó pelotas limpiamente, hasta el VAR lo respaldó en la jugada más polémica que había sido pitada como penal para Senegal.



- Johan Mojica (6): tuvo muchos problemas para acomodarse, pero corrigió y batalló todo el partido. Asustó con una lesión, pero se levantó y siguió, demostrando coraje y valentía.



- Carlos Sánchez (6): le costó regresar a la titular, pero terminó siendo líder del mediocampo cuando Senegal atacó. Tendrá mucho por mejorar, pero la ‘Roca’ siempre sale adelante.



- Mateus Uribe (6): esta vez no fue el hombre del primer pase, de la salida desde la primera línea de volantes. Sin embargo, trató de aportar en marca.



- Juan Guillermo Cuadrado (6): no tuvo la claridad del partido con Polonia. Haciendo la jugada individual falló, también en los pases. En el complemento mejoró y desbordó a sus rivales por derecha.



- Juan Fernando Quintero (6): trató de llevar los hilos de la Selección, pero no encontró las sociedades esperadas. Fue el que más personalidad tuvo y levantó el centro en el tiro de esquina para el gol de Yerry Mina.



- James Rodríguez (5): no apareció en los 31 minutos que jugó. Tal vez sus problemas físicos le impidieron tener buena actuación. Se retiró impotente por su lesión.



- Falcao García (6): siempre luchador contra los recios defensas africanos. No desiste a pesar de la soledad en el área. Pivotea, intenta asociarse y abrir espacios.



Los que entraron:



- Luis Fernando Muriel (6): entró por James y trató de aportar como socio de Falcao, imponiéndose en el área rival.



- Jefferson Lerma (sin calificación): entró para cerrar el partido.



- Miguel Borja (sin calificación): entró para cerrar el partido.