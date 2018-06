Hay dos certezas: este Mundial de Rusia pudo presenciar a la mejor y a la peor versión de nuestro equipo: el baile de gusto contra los polacos y la seguridad en nosotros mismos contrasta con la escasez de brújula y la multiplicación de japoneses -que salían de todas partes como si se estuviera abriendo una gigantesca matrioshka- en la dolorosa derrota en el comienzo del camino. Ya las dos radiografías de conjunto estuvieron plasmadas y por supuesto hay que quedarse con la versión colombiana en Kazán y tratar de embolatar en la mente las dudas y los peñascos de abismo a los que nos fuimos en Saransk.

Hay que cuidar a Ospina y su tobillo adolorido por un mal paso. Hay que pensar en Mateus Uribe no como una alternativa sino como el hombre que puede estar encabezando el mediocampo y también en las pequeñas sociedades de las que tantas veces habló César Luis Menotti, porque así como estamos aplaudiendo el buen andar de la dupla Quintero-James (que se han visto la cara desde que eran unos mocosos con ganas de romperla) también es bueno recordar que Mateus y James son viejos amigos de tertulia y de fútbol en el Envigado. Hay que pensar que Sánchez regresa de la suspensión pero hay que decir que Barrios tuvo una de las notas más altas de calificación en el duelo ante los polacos. Hay que pensar en Falcao y ese fuego sagrado que lo hacer estar cada día más sediento de gol, que es lo que mejor sabe hacer, y hay que pensar en el gran maridaje futbolístico que hacen Dávinson Sánchez y Yerry Mina y en la seguridad que nos brindaron ante Lewandowski y compañía.



Pero ojo que Senegal juega y bien. Tiene puntos débiles como su arquero Khadim N’diaye, propenso a sufrir algunos apagones de luz y no tan seguro cuando le levantan la pelota en su área: recordar la desinteligencia del portero en el gol de Honda y sus salidas más bien aparatosas a detener centros. Sabaly, el lateral por izquierda y Salif Sané, uno de los dos centrales, aparentan ser nerviosos a la hora de la toma de decisiones y en este sector bien se podría hacer la gran diferencia. Eso sí, a cuidarnos bien la espalda con la culebra de Sané y el resurgir de Niang, quien parecía perdido cuando fue compañero de Carlos Bacca en el Milán, pero que se recompuso acá en Rusia y en liga con el Torino.



Senegal saldrá a ganar y esa ha sido la constante de su fútbol en los dos partidos que ha disputado: va de frente y en el tercer duelo de su grupo, pensando que si hay un resbalón de golpe no hay mañana ni la oportunidad de igualar la mejor actuación de su nación en las copas del mundo -aquellos cuartos de final de Corea-Japón 2002-, no irá a cambiar de planes. Ellos, como nosotros, quieren lo tres puntos y no pensar en nada más. Colombia podría llegar a las 6 unidades y quién quita, hasta primera del grupo podría ser si gana y Polonia derrota o le saca una igualdad a Japón.



Pero antes de pensar en lo que podría venir, hay que resolver este cubo rubik que nos puede sacar de quicio y enviarnos de regreso a casa o dejarnos de nuevo en carrera, prestos a seguir descubriendo qué hay más allá de la primera fase.