Senegal, más allá de Mané: los aspectos fuertes a tener en cuenta

Senegal amenaza. Para ellos, el empate contra Colombia será el triunfo de la clasificación. Ese empate dejará a Colombia con las manos vacías y a la espera de llenarlas con el resultado que Polonia le pueda sacar a Japón. Por eso Colombia debe vencer a un equipo que, más allá de la potencia y la velocidad, se conoce puntualmente:

*Solo su portero titular juega en África. En la Liga de Guinea.



*Los demás jugadores están en Europa: Inglaterra (7), Francia (7), Italia (3), Bélgica (2), Turquía (2) y Alemania (1).



*Su principal virtud futbolística es el contragolpe. No pierden tiempo cuando tiene el balón en los pies. Una pelota larga, o una corta y una larga para atacar.



*Su paso de defensa a taque (a lo que ahora llaman transición) es veloz y letal.



*Su defensa se arma con cuatro hombres que se apoyan en un cinco firme.



*Es una Selección que no ha mostrado ningún tipo de complejos para atacar o defender contra Polonia y Japón.



*No solo es Mané: despliega una línea atacante de hasta cuatro delanteros: dos centro fuertes en el área y dos extremos en las bandas (Sarr y Mané).



*Es un equipo que mantiene la intensidad de juego durante largos pasajes de partido.



*Contra Polonia logró mantener su ventaja de dos goles a pesar de recibir uno en el 2-0. Contra Japón a pesar de irse dos veces arriba en el marcador, no pudo ganar.



*En ambos partidos, Senegal fue el equipo que tomó la iniciativa basado en la velocidad de sus hombres por las bandas.



*En ninguno de los dos juegos decidió jugar con la pelota. Contra Japón tuvo el 46 por ciento de la posesión. Contra Polonia, el 43 por ciento.



*Ha rematado 26 veces a puerta contraria. Contra Japón, 12 (7 directos 5 desviados) y contra Polonia 6, (2 a puerta, ambos goles, y 4 afuera).



*Su defensa ha permitido 14 disparos: 3 directos (2 goles) y dos desviados de Japón y seis de Polonia (un gol) y 4 desviados.



*Ha cometido 29 faltas: 14 contra Japón y 15 contra Polonia.



Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Samara