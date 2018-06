¿James está mejor o peor que contra Japón en el debut?

Pasan las horas y no hay certeza sobre la situación médica de James Rodríguez, quien tuvo que salir por un problema físico del duelo contra Senegal, en el que Colombia aseguró su clasificación a octavos de final.



FUTBORLED supo que la lesión que tiene no es tan grave como se temía, que no es en la izquierda, donde ha tenido más problemas, sino en la derecha y que, tratándose de una fatiga muscular y no de una rotura o una complicación adicional, no ha sido descartado para este martes, en Moscú, contra Inglaterra.

Ahora, vale la pena recordar que no es el primer problema físico que sufre el talentoso volante nacional y que antes, a pesar de no haber sido titular, se empeñó en estar, al punto de haber jugado algunos minutos. Fue contra Japón, en el debut con derrota 2-1, en Saransk.

¿Qué cambió en este segundo problema físico que enfrenta James en Rusia? Aquí va un resumen:



1- La pierna. Lo que lo sacó de la nómina titular contra Japón fue un dolor muscular en la pierna izquierda, que comprometería al soleo. Ha sido un punto especialmente flaco para el colombiano en toda la temporada y por eso se decidió no arriesgar.



2- El diagnóstico. La primera vez que el 10 manifestó molestias se hizo un diagnóstico completo en el sitio de concentración y se manejó con descanso y trabajo particular. Esta vez, después de verlo pedir el cambio apenas a la primera media hora de juego en Samara, el cuerpo médico quiso complementar el diagnóstico con una resonancia, mismo procedimiento que se había usado antes con Abel Aguilar. En estos casos hay que esperar mínimo 48 horas para tener un resultado más preciso.

Gracias por sus mensajes. son de gran apoyo y energía positiva, Volveré más fuerte. pic.twitter.com/x8l2Z5HBIZ — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 30 de junio de 2018

3- El tiempo. Antes del debut contra Japón, que fue el martes 19 de junio, hubo tiempo de recuperación para James, Se ausentó del entrenamiento del 14, pero el 15 ya tuvo un trabajo más liviano y participó más activamente en las tres prácticas posteriores. Fueron cinco días totales para recuperarse. Esta vez el margen fue menor: el 29 no trabajó, el 30 se sometió a una resonancia y se ausentó del entrenamiento y no se sabe si logrará estar en las dos jornadas que faltan para el partido del martes. En total son sólo tres días y, en el mejor de los casos, dos jornadas de trabajo.



4- La confirmación. Antes del debut contra Japón, incluso un día antes, se supo que el 10 no sería titular por la molestia en el soleo de su pierna izquierda. Esta vez no hay una versión oficial sobre el tiempo que estará por fuera, hay quienes aseguran que el edema lo sacaría definitivamente de los octavos de final, aunque nuestra fuentes aseguran que no es tan grave y que podría no estar descartado. Esa incertidumbre podría mantenerse hasta última hora.



Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter @jennygameza