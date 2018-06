Histórico para el fútbol: el VAR fue protagonista en la fase de grupos

El VAR se implementó por primera vez en un Mundial, en Rusia. Este jueves finalizó la fase de grupos en la Copa del Mundo y el video arbitral dejó más aciertos que desaciertos en sus apariciones durante la primera jornada del Mundial. Esta ayuda se utilizó en 10 ocasiones, pero en algunos momentos se necesitó y no se acudió a esta. Aunque, también, no hubo necesidad de recurrir al VAR debido a que le ayudaron al árbitro mediante los intercomunicadores.

El VAR fue protagonista en la fase de grupos del Mundial, tanto así que definió dos clasificaciones durante la última jornada. En España vs. Marruecos, sirvió para validar un gol legítimo, que había sido anulado por fuera de lugar. Iago Aspas anotó al último minuto y ese tanto le dio la clasificación a la siguiente ronda.



En Colombia vs. Senegal también fue determinante, pues el juez central cobró un penal a favor de los africanos, pero validó el VAR y se dio cuenta de que la entrada de Dávinson Sánchez sobre Sadio Mané había sido limpia. Lo que le permitió a Colombia seguir en la pelea de la clasificación, pues ese gol significaba el adiós para la Tricolor.



No todo fueron aciertos: jugadas discutidas



Por otro lado, el VAR también tuvo algunos desaciertos o inconformidades entre los seguidores. De primera mano está el penal que le pitaron a México, donde el juez revisó la jugada y, para algunas personas, parece que el jugador alcanza a sacar la pelota. Sin embargo, el árbitro decidió marcar el tiro de penal.



También existe el error humano, pues finalmente el VAR es una ayuda para el árbitro, pero es él quien decide sobre la jugada. Wílmar Roldán pitó dos penales contra Egipto, vs. Arabia Saudita. El primero, con toda razón estuvo bien validado, sin embargo, el segundo fue discutido, pero el colombiano decidió pitar el tiro desde los 12 pasos.



Por otro lado, estuvo el partido de Argentina vs. Croacia. En primer lugar, Javier Mascherano tuvo una jugada discutida dentro del área, agarró, sin mucha fuerza, al rival y el juez decidió validar el VAR y finalmente pitar el penal. También, en el mismo juego, Marcos Rojo cabecea y el balón le pega en la mano, dentro del área, y el juez fue a revisar el VAR, pero decidió que no hubo intención.



Finalmente, Cristiano Ronaldo, en Portugal vs. Irán, tuvo un "choque" contra un iraní y el '7' lanzó algunos golpes hacia el futbolista, lo que se discute porque el juez revisó el VAR y solo le sacó amarilla, siendo, para algunos, causal de expulsión.