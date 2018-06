Japón, el primer rival, visto desde los ojos de los colombianos

Que no hay enemigo pequeño, que los partidos se acaban cuando se acaban, que ganar en el debut es definitivo en los Mundiales. Todas verdades, casi lugares comunes, pero no por eso carentes de verdad. Empezar con tres puntos en la bolsa marca el camino y por eso ahora todas las miradas se dirigen a Japón, el primer ‘enemigo’, este martes en Saransk.

Pero, ¿qué tipo de rival es? Abel Aguilar, desde su experiencia, lo define: “Japón es un equipo que juega bien, se clasificó al Mundial con superioridad, con jugadores que juegan en las mejores ligas. Son rápidos, compactos, automatizan mucho el juego y se complementan bien. Empezar ganando en un Mundial es fundamental, así que todo el esfuerzo y ganas están concentrados en ese primer partido”.



Más detallado resulta Luis Muriel, quien vive con total intensidad su primer Mundial: "Japón como cualquier rival asiático tiene como característica principal la transición, son rápidos y debemos contrarrestar esas jugadas y contragolpear para encontrar los espacios”, afirma.



Los que ya estuvieron ahí hace cuatro años, en el triunfo 4-1, tienen una imagen fija. Cristian Zapata recuerda que es un equipo “con buen toque de balón”, pero Camilo Vargas se detiene en los detalles: “ya lo enfrentamos en el Mundial pasado, aunque nos encontramos en momentos diferentes. Sabemos de su velocidad, de sus fortalezas en las transiciones de defensa-ataque y hemos venido trabajando para contrarrestar eso”, explicó.

Es muy parecido a lo que recuerda Carlos Bacca, aunque él hace una advertencia: “Son jugadores distintos, equipos distintos, con cambios de técnicos y de esquemas, que te exigen en el Mundial”.

“Muchas cosas han cambiado para ellos, jugadores, nuevo técnico, esquemas, pero nosotros nos enfocamos más en nosotros. Tratamos de entender a lo que juegan para sacar el mejor provecho”, apunta a su turno Carlos Sánchez, otro de los ‘sobrevivientes’ de Cuiabá.



Y es cierto que aún se llama Japón pero que su realidad es diferente. Un cambio de técnico a dos meses del Mundial y las últimas alineaciones con muchos cambios generan poca ilusión, tal como explicó en Kazán el periodista japonés Yuya IO-r, de NTV Japón. Por eso hay que tomar todas las precauciones.



“Nosotros encontrando nuestro mejor nivel, conociéndonos que es lo fundamental, que eso es el fruto de las individualidades, siempre vamos a pensar en el equipo”, anticipó Bacca.



Más específico fue Muriel: “En defensa debemos acomodarnos rápido sin perder el balón, es algo clave. Ser más rápidos que ellos para que no quedar mal parados y que nos hagan daño".



Cierto es, como dice Arias, que “Todos los partidos en un Mundial son difíciles, no hay que menospreciar a nadie. En este momento pensamos solamente en Japón. Esperemos que las cosas se den desde los primeros minutos".



La imagen más parecida a la realidad en Saransk es clarísima para el veterano Aguilar: “No podemos caer nunca en el exceso de confianza, nosotros sabemos que no hay rival pequeño, debemos actuar con humildad, hay que ser la misma selección competitiva y Japón nos va a exigir, no va a ser para nada igual a lo que fue hace cuatro años. Este es otro Mundial, pero esperamos que el resultado sea positivo otra vez”.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED y enviada especial a Rusia