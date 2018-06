Así pita César Ramos, el árbitro que dirigirá el Colombia vs. Polonia

César Arturo Ramos es el árbitro designado para el encuentro definitivo entre las selecciones de Colombia y Polonia, que se disputará este domingo a la 1:00 p.m., en Kazán, en la lucha por su clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



Ramos, colegiado mexicano de 34 años originario de Culiacán, Sinaloa, se inició en el arbitraje en 2003; logró llegar a Primera División en el 2011; y, posteriormente, al arbitraje internacional en el 2014. Es un árbitro de buenos modales que sabe administrar los juegos, trata de manera respetuosa a los jugadores y valora bien las faltas.



A nivel internacional, es un árbitro que cuenta con gran experiencia, pues ha dirigido alrededor de 30 compromisos en los cuales ha mostrado 82 tarjetas amarillas, tres rojas y sancionado cuatro penaltis. Los más destacados son: la final de la Copa Mundial de Clubes de la Fifa 2017 entre Real Madrid y Gremio; las Copas de Oro de Estados Unidos 2015 y 2017; la Liga de Campeones de la Concacaf; el Premundial Sub-17 en Honduras; los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz (México); los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; las Eliminatorias de la Concacaf, y las Copas Mundiales Sub-20 de Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017.



Su reciente debut en Rusia 2018, en el encuentro entre Brasil vs. Suiza, fue motivo de polémica, por un claro empujón de Steve Zuber sobre Joao Miranda de Brasil, previo al gol que provocó el empate 1-1 de los suizos. El central no lo sancionó y tampoco el VAR le ayudó, en su primera participación mundialista no hizo bien su trabajo.



A Colombia únicamente le ha dirigido en una oportunidad y fue el 10 de agosto en los Juegos Olímpicos de 2016, donde obtuvo una victoria sobre Nigeria con un marcador de 2-0. En cuanto a la selección de Polonia, nunca le ha arbitrado partidos oficiales ni amistosos.



En el partido del domingo entre las selecciones de Colombia y Polonia, tendrá que valorar muy bien los contactos en las áreas y sobre todo tener el juego controlado en la parte disciplinaria, si no quiere que su participación en este Mundial se dé por terminada.



El árbitro mexicano estará acompañado por sus compatriotas Marvin Torrentera -asistente 1- y Miguel Hernández -asistente 2-, mientras que el chileno Julio Bascuñán será el cuarto árbitro.



José Borda

Especial para Futbolred

Analista arbitral de Caracol Radio