El declive de Cristiano en el Mundial: de protagonista a desaparecido

Cristiano Ronaldo y Portugal fueron eliminados este sábado por Uruguay, luego de perder por 2-1 en los octavos de final del Mundial. El portugués empezó con pie derecho el torneo, pero no logró terminarlo de esta manera ni seguir con ese impulso que se le vio en el primer partido. Si bien el jugador no había tenido buenas participaciones en los mundiales, este año pudo ser la excepción, pero no se logró.

El primer partido, contra España, Cristiano Ronaldo tuvo su noche soñada y rescató un punto vital para Portugal, que empató 3-3 con la Roja. 'CR7' anotó un triplete y parecía que iba a ser el Mundial del capitán, pero no se logró lo esperado.

En el segundo encuentro, marcó el único gol del partido frente a Marruecos. Aunque no tuvo más apariciones importantes en ese partido, puso el gol de la victoria y los primeros tres puntos de Portugal en el Mundial de Rusia.

Pero allí terminó la buena racha. En el último encuentro, contra Irán, los portugueses empataron a un gol y Cristiano tuvo un mal encuentro. El '7' erró un penal vital en ese momento, pues la clasificación del equipo quedaba en duda si Irán ganaba. Además, tuvo un "choque" con un iraní y se le vio al portugués lanzando golpes. Por esta razón, el futbolista se salvó de la tarjeta roja y fue amonestado.

Ahora, en el último encuentro contra Uruguay también fue amonestado y no hubiera podido jugar el partido de cuartos de final en caso de avanzar, pues vio la tarjeta amarilla por una grosería que le dijo al árbitro. Futbolísticamente, el '7' tampoco pesó, tuvo un solo remate al arco y no fue el líder que se vio en la primera jornada.

Aún así, con el declive que tuvo durante los partidos, Cristiano quedó con cuatro goles en la tabla de goleadores y es uno de los futbolistas que más marcó, pero no podrá anotar más debido a que su equipo fue eliminado del torneo, a manos de Uruguay, que ahora enfrentará a Francia en cuartos de final.