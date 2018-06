Prensa argentina y sus criticas a la selección: 'jugadores sin alma'

La selección de Argentina no levanta cabeza y perdió 3-0 contra Croacia en la segunda fecha del Mundial Rusia 2018. La Albiceleste no encuentra su juego, Lionel Messi no tiene el peso necesario para darle triunfos a su selección y la interna con Jorge Sampaoli no está bien por sus planteamientos. Así lo tituló el diario 'Olé', con la frase de "jugadores sin alma".

En 'TYC Sports' mencionaban que la selección no estuvo a la altura para el partido y que terminó siendo goleado por Croacia.

#TyCSportsMundial Argentina no estuvo a la altura y fue goleado por Croacia. pic.twitter.com/sQYLsCcxar — TyC Sports (@TyCSports) 21 de junio de 2018

'La Nación' también fue dura con Argentina y catologó la derrota como un desastre, siendo Lionel Messi la persona de portada, como en varios diarios del país.

📰 PORTADA | La tapa de hoy en @DeportesLN. Desastre anunciado: Croacia aplastó a la selección argentina, a la que sólo salvará un milagro; el pésimo partido de Messi coronó la profunda crisis del equipo de Sampaoli https://t.co/zROHqBWTBB pic.twitter.com/OymmtmpGjC — LA NACION Deportes (@DeportesLN) 22 de junio de 2018

En la famosa revista de 'El Gráfico', que ahora es web, también se habló de decepción y papelón. Principalmente, el medio argentino lo nombró con "Ridículo" que hizo Argentina en el Mundial.