Croacia se apega a la cábala del que sacó al anfitrión del Mundial

El seleccionado de Croacia ha hecho los méritos suficientes para ser uno de los semifinalistas del Mundial de Rusia 2018. Clasificó como primero del grupo D superando a Argentina, Nigeria e Islandia; luego eliminó por penaltis a Dinamarca en octavos de final; pero el dato que lo convirtió en claro favorito a llegar a la final de la Copa del Mundo fue haber eliminado a Rusia en cuartos de final, también en la serie de penaltis. Y no es que los rusos sean una gran potencia, y que superarlos convierta a los croatas en candidato, pero hay un dato que ya es cábala en la historia de los Mundiales: eliminar al país anfitrión en fases de eliminación directa.

No es un dato menor: en 12 de los 20 Mundiales que se han disputado, el equipo que sacó de la fiesta al dueño de casa -siempre en rondas finales- terminó jugando la final. Las ocho excepciones son los 6 títulos del mundo a los equipos organizadores (Uruguay-1930, Italia-1934, Inglaterra-1966, Alemania-1974, Argentina-1978 y Francia-1998); la oportunidad en la que Suráfrica se quedó en fase de grupos en 2010; y Suiza en 1954, al que lo eliminó Austria pero no le alcanzó para ser finalista.



Croacia sabe que de las 12 oportunidades en las que el finalista fue el equipo que sacó al anfitrión, siete no solo llegaron a la final, también la ganaron y se quedaron con el trofeo de la Copa del Mundo: Alemania en 2014, que superó 7-1 a Brasil en semifinales; Italia en 2006, al vencer 2-0 a los alemanes en ‘semis’; Brasil sacó a Estados Unidos en octavos de la Copa de 1994 y se consagró; nuevamente Brasil sacaría al local, Chile en 1962, y ganó el título; además los brasileños superaron a la anfitriona Suecia en la final de 1962, así como perdieron en 1950 contra Uruguay; finalmente, Italia se consagró en 1938 tras eliminar a Francia en cuartos de final.



Los 5 equipos que sacaron al dueño de casa pero perdieron la final, fueron: Alemania en 2002 (sacó a Corea del Sur), Argentina en 1990 (eliminó a Italia), Alemania en 1986 (superó a México), Alemania en 1982 (sacó a España), e Italia en 1970 (eliminó a México).



De esa manera, Croacia se apega a la cábala mundialista, aunque tendrá que jugar muy bien para superar a Inglaterra este miércoles en Luzhnikí.