Fatiga, una palabra que no existe en el léxico de los croatas en Rusia

Croacia llega a la final del Mundial de Rusia 2018 con 90 minutos de juego más que los disputados por Francia en el campeonato. Luego de la fase de grupos, los croatas han tenido que atravesar los diferentes encuentros desde la prórroga o desde la tanda de los penaltis.



La escuadra croata tiene presente el esfuerzo derrochado desde su puesta en escena en Rusia, el pasado 16 de junio con su duelo contra Nigeria. En el último mes los Vatreni han disputado seis partidos, prórroga incluida en los tres últimos.

Ivan Rakitic desveló en rueda de prensa que les queda "energía extra", pero la realidad es que el técnico Zlakto Dalic está alarmado por la posible pérdida de efectivos. Este viernes se ausentaron del entrenamiento cinco jugadores casi imprescindibles en el esquema del preparador bosnio.

El portero Danijel Subasic, los defensas Dejan Lovren, Ivan Strinic y Sime Vrsaljko y el atacante Ivan Perisic no pisaron el césped. Héroe en el duelo de semifinales, el extremo del Inter de Milán es el que más ve comprometida su presencia en la final por una lesión muscular. Los demás arrastran pequeñas dolencias físicas.

“Todos ellos mostraron toda su fuerza y su energía. Yo quería hacer algún cambio, pero la realidad es que ninguno quería ser cambiado. Algunos jugaron lesionados. Estoy convencido de que estando así no jugarían cualquier otro partido, pero su actitud ha sido fantástica. Nadie quería decirme: 'No estoy preparado'. Todos me decían: 'No me cambies'. Ese carácter es algo que admiro. Nunca nos hemos rendido", valoró el entrenador luego del partido de la semifinal.

Y es que haber disputado tres prórrogas obligó a que los croatas sientan sobre sus hombros una fatiga mayor, pues la suma de los minutos se iguala a un partido completo.

"Somos el único equipo que va a jugar ocho partidos (por minutos acumulados). Además, Francia estará más descansada, porque ha tenido un día más para recuperar, pero no tenemos excusas. Aunque sea una dificultad añadida, tenemos la energía y la suficiente motivación para superarla", dijo el preparador bosnio.

La preparación física para este partido será crucial. Brasil 2014, Sudáfrica 2010, Alemania 2006, Estados Unidos 1994, Argentina 1978, Inglaterra 1966, Italia 1934, fueron los partidos que necesitaron alargue, aunque en 2006 y 1994 se tuvo que decidir hasta la tanda de los penaltis.