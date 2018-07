Dalić vs. Southgate: la semifinal vista desde el banquillo técnico

Croacia e Inglaterra disputarán este miércoles la segunda semifinal del Mundial de Rusia de 2018, en el estadio de Luzhnikí, en Moscú, en partido que iniciará a la 1 de la tarde (hora de Colombia). Estas dos selecciones han sorprendido por su estilo de juego y han superado la expectativa de muchos expertos, que no los tenían en sus cuentas previas para estar entre las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundo. Y los responsables de que croatas e ingleses estén a solo 90 minutos de la gran final, son sus entrenadores: Zlatko Dalić y Gareth Southgate, respectivamente.

Croacia repite con Dalić: si no es bosnio no llegan alto

La Federación Croata de Fútbol necesitaba un timonazo en la etapa final de las Eliminatorias europeas al Mundial de Rusia. Su selección estaba al borde de la eliminación en el grupo I, pues Islandia se había escapado y Ucrania complicaba las aspiraciones de los ajedrezados. Ante Cacic, el entrenador del momento, no resistía otro mal resultado y en la penúltima fecha apenas igualó 1-1 con Finlandia. Así, el histórico Davor Suker, exfutbolista y presidente de la Federación, decidió nombrar a Zlatko Dalić, quien debutó con un triunfo 2-0 sobre Ucrania, de visita al rival directo, y se quedó con el segundo puesto del grupo que le dio la oportunidad del repechaje. Y en esa repesca, Dalić consiguió el cupo mundialista tras imponerse 4-1 a Grecia, en Zagreb, y luego preservar el resultado con un 0-0 en tierras helenas.



No se sabe si fue casualidad o fue premeditado, pero lo cierto es que Davor Suker, quien fue goleador del Mundial de Francia 1998 y la gran figura de la histórica actuación croata en aquel Mundial (quedó tercera), apostó a la fórmula de un entrenador bosnio, como Dalić, pues hace 20 años Miroslav Blazevic era de esa nacionalidad y llevó a Suker y a sus compañeros a esa gesta mundialista.



Y justamente Rusia 2018 le ha dado el brillo al técnico bosnio que no tuvo como jugador, ni en sus 13 años de entrenador. Zlatko, de 51 años, fue mediocampista entre 1983 y 2000, con paso silencioso en equipos yugoslavos y croatas. Como entrenador inició su camino en el Varteks Varazdin croata, así como el Rikeja y el Slaven Belupo del mismo país; además pasó por el Dinamo Tirana, de Albania, dos equipos árabes y uno de Emiratos, antes de ser llamado a Croacia, hace apenas 9 meses.



Southgate quiere darle la final a Inglaterra que le arrebató en 1996

En la semifinal de la Euro'96, Sotuhgate falló el penalti contra Alemania. Foto: Archivo

Como jugador de la selección inglesa, Southgate quedó con una deuda muy grande. En 1996, en la semifinal de la Eurocopa que organizaba su país, el entonces defensor falló el penalti que terminó clasificando a Alemania a la final y dejando a los Tres Leones eliminados y sin ilusión de ser campeones en su casa. Este miércoles, contra Croacia, Gareth quiere borrar esa dolorosa imagen y saldar su deuda con el fútbol y los aficionados británicos.

Southgate penalti

La mala suerte del actual entrenador de Inglaterra, hace 22 años.

Southgate, comenzó a dirigir en 2006 al Middlesbrough y desde 2013 entró en los procesos de Inglaterra, dirigiendo al equipo Sub-21. Desde hace dos años maneja el combinado de mayores e introdujo nuevos métodos de entrenamientos.