Los datos que dejó la primera fecha de la fase de grupos en Rusia 2018

Desde que Rusia y Arabia Saudita dieron el puntapié inicial del Mundial de Rusia 2018 se jugaron 16 partidos hasta el encuentro entre Polonia y Senegal, que puso final a la primera fecha de la fase de grupos.



A lo largo de estos seis días de competencia hubo muchas sorpresas futbolísticas, pero los goles nunca hicieron falta en los encuentros disputados en los estadios rusos. Aquí, lo que dejó esta primera ronda de partidos en el Mundial.

Las únicas dos selecciones de América que ganaron fueron México y Uruguay. Dos potencias como Argentina y Brasil empataron, mientras que Colombia, Panamá, Costa Rica y Perú perdieron sus respectivos encuentros.



El gol más rápido lo marcó Cristiano Ronaldo. En el partido que Portugal y España empataron 3-3, el delantero marcó de penalti a los 4 minutos.



En esta ronda se sancionaron nueve penaltis. Siete fueron enviados al fondo de la red y dos (Cueva y Messi) erraron en sus disparos.



28 jugadores marcaron en esta primera ronda. El único que marcó triplete fue Cristiano Ronaldo. Cherysev, Diego Costa, Kane y Lukaku marcaron doblete.



El marcador más abultado fue el 5-0 de Rusia contra Arabia Saudí. El partido con más goles fue el España-Portugal con seis, tres por cada uno. El resultado que más se repitió fue 0-1, que se vio en seis partidos. Ningún partido terminó 0-0.



La única selección africana que ganó fue Senegal. Túnez, Nigeria, Marruecos y Egipto cayeron en su primera salida.



Se marcaron cuatro autogoles. Aziz Bouhaddouz, de Irán; Aziz Behich, de Australia; Peter Etebo, de Nigeria; Thiago Rangel, de Polonia, fueron los hombres que no contaron con mucha fortuna en esta ronda.

La única roja la vio Carlos Sánchez. Sin embargo se mostraron 50 amarillas. El único partido en el que no hubo ningún amonestado fue el de Islandia vs. Argentina y en el que más hubo fue en el encuentro entre Bélgica y Panamá.



Los partidos con más asistencia fueron los de Rusia vs. Arabia Saudita y Alemania vs. México, ambos con 78.011 espectadores. El partido de menor asistencia fue Egipto vs. Uruguay con 27.015 personas. En total, a los estadios de Rusia asistieron 742.750 aficionados.



En el primer Mundial con el uso del VAR, esta tecnología fue utilizada en tres partidos cuatro veces. En Francia vs. Australia se usó dos veces, en Perú vs Dinamarca una vez y en Suecia vs. Corea del Sur.



En los 16 partidos, las 32 selecciones hicieron los tres cambios permitidos por la Fifa.