Ausencias y regresos: los mejores datos de los cuartos de final

Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia clasificaron a la semifinal del Mundial de Rusia 2018 tras unos buenos partidos en los que ratificaron porqué son los opcionados para levantar la Copa del Mundo.



Estos fueron los datos que dejó la clasificación de estas cuatro selecciones en los partidos disputados entre viernes y sábado.



Francia llegó a 10 partidos consecutivos sin perder contra selecciones suramericanas en el Mundial, la última derrota contra una selección de esta región se dio contra Argentina en 1978.



Luis Suárez fue uno de los grandes sacrificados de Uruguay en el juego contra Francia, pues terminó sin intentar ningún remate directo al arco de Hugo Lloris.



Bélgica llegó a su mejor racha en la historia de la Copa del Mundo con cinco partidos seguidos ganando.



En 1986 fue la última vez que Bélgica clasificó a las semifinales del Mundial. En aquella oportunidad cayó contra Argentina.



Gabriel Jesús se despidió del Mundial de Rusia sin ningún gol. En total disputó 406 minutos, pero no logró ninguna anotación.



Thibaut Courtois atajó nueve remates contra Brasil. Esa misma cifra la logró Akinfeev, de Rusia, en el duelo con España y Ochoa, en el México vs. Alemania.



Por primera vez en todo el torneo Inglaterra no concedió ningún gol.



Con 11 anotaciones en este Mundial, los ingleses igualaron su mejor cifra de goles en una sola Copa del Mundo, que fue en 1966, cuando fueron campeones.



Dele Alli se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar gol para Inglaterra en un Mundial con 22 años y 87 días. El más joven es Michael Owen con 18 y 190 días.