Abel Aguilar, el talismán que más necesita la Selección Colombia

Son muchos años viéndolo crecer. Ganó y perdió y más que nada, aprendió. Por eso hoy es una de las voces que más y mejor se escuchan dentro de la Selección Colombia. Lo suyo fue siempre el liderazgo, desde sus días como juvenil en el Deportivo Cali, pasando por su periplo europeo y un regreso al país difícil y azaroso que, sin embargo, no lo sacó de la lista de 23 mundialistas. No se desprecia la experiencia.

Por ese camino ha llegado Abel Aguilar a este día y a esta hora, en la que como nunca se necesita su confianza, su seguridad, la altivez de su mirada y la confianza de su voz justo cuando el panorama resulta más oscuro.



Del desconcierto de no verlo contra Japón, en el doloroso debut (derrota 2-1), Colombia pasará a valorar, tal vez con algo más de justicia, a uno de sus talismanes.



No es gratuito que con Aguilar como titular, Colombia ajustara apenas una derrota en sus partidos oficiales desde el Mundial de Brasil 2014. De sus 8 partidos en la difícil eliminatoria suramericana, el bogotano participó en 5 empates, dos victorias y la dolorosa caída contra Paraguay, en Barranquilla (1-2), que llegó a amenaza la presencia del equipo nacional e Rusia.



La expulsión de Carlos Sánchez abre el camino para Aguilar, para su liderazgo y su experiencia, su fortaleza en el juego aéreo contra los potentes polacos, su habilidad para gestionar el pase y su paciencia para entender el juego y buscarle alternativas cuando todo juega en contra. Colombia lo necesita y él muere por ayudar. No se diga más.



¿Cómo encajó el equipo el doloroso debut contra Japón?



Lógicamente empezar con una derrota no es fácil. Pero esto continúa, son las dificultades que supone estar en un Mundial. Nos tenemos que sobreponer a esta derrota, con confianza, con trabajo. Se tiene que seguir trabajando con la misa intensidad. Dios mediante el partido contra Polonia será el momento de empezar a sumar y, ojalá, sea el inicio de cosas muy buenas en este Mundial.



¿Cuál va a ser su papel en esta recuperación que urge en Colombia?



Hay que estar en todos los momentos, cuando se pierde y cuando se gana tenemos que seguir actuando de la misma manera. No podemos bajar los brazos, perder la alegría para trabajar. Hay que tener mucha paciencia porque esto sigue estando en manos de nosotros. En la medida que sigamos haciendo las cosas bien, que sepamos en dónde estamos y con tranquilidad, trabajando seguramente que los resultados van a llegar. Es un tropiezo pero nos tenemos que levantar y pensar ahora solamente en Polonia.



¿Qué tanto pesará la urgencia de tener que ganar para no acabar aquí la historia?



Nosotros entendemos bien que el partido contra Polonia es fundamental, insisto en que dependemos de nosotros y eso es algo que debemos tener muy claro. Repito que la tranquilidad no se puede perder, no podemos salir a volvernos locos ahora, necesitamos tener tranquilidad y que contra Polonia salgan las cosas mejor, que tengamos la iniciativa.



¿Esa iniciativa que faltó contra Japón?



Contra Japón fue un poco raro por la circunstancia de la jugada del gol de ellos y eso necesariamente te daña un poco el trabajo, pero es así, es un Mundial y nos queda solo sobreponernos. Jugar con diez es difícil, hay mucho desgaste pero mire que aún así logramos el empate, no era fácil y se logró. Eso lo que quiere decir es que los muchachos hicieron un esfuerzo enorme dentro del terreno de juego y eso hay que valorarlo también. Nos toca quedarnos con las cosas positivas y mejorar lo que sabemos que no se hizo bien.



¿Cree que les pesó el partido a los debutantes?



Lo hicieron bien. Aquí valoramos el trabajo de todos. La selección somos todos. Estamos felices de estar acá. Una derrota no nos puede tapar todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora y, por el contrario, nos tenemos que seguir apoyando con la misma confianza y el mismo sentido de pertenencia que hemos tenido siempre.



¿Tuvo la sensación de que pesó la ausencia de James?



Valorar si faltó un jugador es un poco complicado, de verdad creemos que esto es un trabajo colectivo. JuanFer jugó en su lugar e hizo el gol del empate, hizo muy buen trabajo. Esto es un equipo y no depende de uno, depende de todos. Sí es verdad que James es un referente en este equipo y obviamente tenerlo en la cancha es un plus para nosotros, pero cuando no está sabemos que tenemos a otros jugadores que pueden cumplir esa función.



Esta vez el que no estará es Carlos Sánchez. ¿Se abre la puerta para su titularidad?



Hay que esperar. Estamos a total disposición del profe para el partido contra Polonia, tenemos la posibilidad y si estamos pues, como siempre, a darlo todo. Si no, a apoyar al que tiene que estar, esto es la Selección y estamos siempre disponibles para cualquier decisión.



¿Habló con el DT sobre esa opción de ser titular?



Estamos con ganas, trabajamos para estar, todos tenemos comunicación con el cuerpo técnico y estamos disponibles para ellos. Hay que estar en todos los mementos, cuando se gana y cuando no. La eliminatoria ya es muy difícil. Entre nosotros somos honestos, hay mucha comunicación. Eso nos da resultado. Si estoy 5 minutos lo doy todo, si voy al banco también, mi manera de trabajar es esa y apoyar a los que estén en la cancha hasta el final.



Lo claro es que se ha perdido confianza. ¿Cómo recuperarla?



Hay que levantarse, nosotros somos los primeros que damos esa impresión porque lo sentimos así, porque sabemos que tenemos mucho por dar todavía. El mensaje para le gente es que nos sigan apoyando, lo de hoy fue muy lindo, ver prácticamente el estadio lleno de colombianos y queremos que siga siendo así. Aquí lo que no podemos perder nunca es la fe.



¿Cómo llevar ese mensaje hasta Colombia?



El apoyo desde Colombia es fundamental, eso nos ayuda para clasificar a dos mundiales seguidos y ahora que los necesitamos es importante. Esperamos hacer un partido redondo, ganar y encaminar la clasificación. Que crean en este grupo, les hemos demostrado muchas cosas y esperamos seguir haciéndolo



Frase:



“Aquí hay un grupo muy competitivo, si estamos acá es porque hicimos cosas para eso. Habrá situaciones que se deben manejar pero aquí cada uno sabe qué tiene que hacer para aportarle al grupo”



Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter: @jennygameza