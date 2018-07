Kane advierte a Colombia: 'Puedo marcar en cada partido del Mundial'

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, cree que puede anotar en cada partido que dispute en el Mundial de Rusia-2018 y hace una advertencia que tiene que tomar en cuenta Colombia, su rival de octavos de final el próximo martes en Moscú. El bombardero del Tottenham es por ahora el máximo goleador del torneo con cinco tantos, a pesar que no disputó el tercer encuentro de los Pross en Rusia-2018, pues su equipo tenía asegurado el boleto para octavos.

Su entrenador Gareth Southgate decidió rotar al efectivo, darle descanso a su gran estrella y no arriesgarlo contra los 'Diablos Rojos', que ganaron aquel encuentro de definición del Grupo G por 1-0. Contra Colombia, el 'Príncipe Harry', autor de un doblete contra Túnez (2-1) y un triplete frente a Panamá (6-1), quiere seguir su marcha arrolladora hasta alzarse con la Bota de Oro al máximo artillero del torneo, además de ayudar a Inglaterra a avanzar a cuartos de final. De hecho, prefiere mirar el costado positivo de aquella suplencia en Kaliningrado.



"Tal vez si hubiera jugado contra Bélgica y no anotaba estaría pensando, 'No anoté en el último partido'. Pero vengo de firmar un hat-trick y estoy listo para un encuentro muy importante para nosotros contra Colombia", dijo Kane al diario británico 'The Sun'.



"Por el momento creo que puedo anotar cada vez que jugamos. Especialmente cuando los balones están cayendo para mí y las cosas te salen bien. Estoy ansioso por salir a jugar", añadió el atacante de 24 años, que se siente en estado de gracia.



Por otra parte, Kane desestimó los rumores sobre eventuales presiones hacia Southgate para jugar contra Bélgica, con el fin de tener más posibilidades de ganar la Bota de Oro. En esa carrera por el premio que en Brasil-2014 se llevó el colombiano James Rodríguez, la eliminación del portugués Cristiano Ronaldo, que llevaba 4 tantos, ante Uruguay en octavos de final el sábado, allana el camino de 'HurriKane', más allá de que su principal objetivo es ganar el título mundial que le escapa a Inglaterra desde 1966.



"La Bota de Oro sería genial, aún estoy allí (en carrera), y si estamos en el torneo por más tiempo, me da una gran oportunidad (de ganarla)", comentó la joya de los 'Spurs'.



"Mi objetivo no es la Bota de Oro. El objetivo es ganar el torneo. Ese siempre ha sido el objetivo. Si la Bota de Oro viene con el título, entonces perfecto, pero la meta es ayudar al equipo", añadió. "Si mis goles ayudan al equipo, brillante. Si no, estaré corriendo, trabajando duro, tratando de dar asistencias. Y eso es todo lo que puedo hacer", concluyó.