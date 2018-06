'La decepción es enorme, merecemos ser eliminados': Joachim Löw

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, dijo que se tomará un tiempo para considerar si sigue en el puesto tras la eliminación del campeón defensor en la ronda inicial del Mundial por primera vez desde 1938.



El DT de 58 años, que asumió el cargo en 2006 y recientemente firmó una extensión de contrato hasta 2022, dijo ser responsable por la eliminación tras las derrotas ante México y Corea del Sur en la fase de grupos.

"Esto es difícil de decir en este punto, tomará unas horas", dijo Löw cuando se le preguntó si se quedaría en el equipo. "Estoy sorprendido de que no lo logramos. Tenía la sensación de que el equipo realmente quería avanzar. Estoy muy decepcionado por esta eliminación, pero lo pensaré con calma".



El manager de la selección, Oliver Bierhoff dijo que suponía que Löw, quien lideró a Alemania a su triunfo en Brasil hace cuatro años, permanecerá en su posición. "Firmó una extensión de contrato, así que supongo que será el caso", destacó. "Tenemos que analizar las cosas, por qué no funcionó, pero supongo que seguirá en el puesto".





Alemania necesitaba ganarle por dos goles a Corea, o conseguir al menos un mejor resultado que Suecia contra México, para pasar de ronda.



Pero cayó 2-0 ante los asiáticos mientras que el elenco nórdico goleó 3-0 al "Tri" para liderar el Grupo F. "La decepción es enorme", agregó Löw. "No merecíamos volver a ganar el título, no merecíamos llegar a octavos de final. Queríamos ganar, pero no tuvimos lo que se necesitaba, carecimos de fluidez de juego (...) Merecemos ser eliminados".



Löw dijo que no sabe exactamente qué le pasó al equipo, pero reconoció que hubo cierta arrogancia en la preparación del debut contra México, que perdieron 1-0.