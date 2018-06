'La experiencia de un jugador sirve cuando está al 100%': Pékerman

La Selección Colombia enfrenta su segundo partido este domingo a la 1:00 p.m., contra Polonia, por el grupo H. José Néstor Pékerman, previo al encuentro, se mostró confiado y tranquilo por el encuentro que va a afrontar la Tricolor en busca de sumar sus tres primeros puntos y buscar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

"Buscamos lo mejor para el partido de mañana, en todo sentido. Trataremos de hacer goles, de no recibirlos y de ser eficaces. Estar concentrados en los momentos claves. Será un partido de ida y vuelta, ambos equipos buscarán ganar. Debemos tener mentalidad para aprovechar las oportunidades. No es fácil en un Mundial dar vuelta a los partidos", empezó manifestando el argentino.



El entrenador habló, además, sobre los puntos claves que debe tener la Selección Colombia para disputar el encuentro contra Polonia, uno de los duros equipos europeos.



"Jugamos 11 contra 11, no es poco y no queremos expulsiones. Queremos poder contar con los jugadores que no están en su totalidad de las condiciones, jugadores importantes. Recuperar la confianza porque sabemos que tenemos la oportunidad para hacerlo, la teníamos y la dejamos pasar. La armonía del equipo se consolidó, los malos momentos y derrotas han servido para que el grupo se una", dijo Pékerman.



Además, comentó, "Polonia tampoco brilló en el partido anterior, pero el fútbol es así y puede cambiar de un compromiso a otro".



También, el entrenador se refirió a James Rodríguez, quien no ha podido estar al 100% para los encuentros. Sin embargo, quedó una buena sensación de que podría empezar el encuentro frente a Polonia.



"Por supuesto que James es fundamental en la Selección. Él está bien y lo ha demostrado en los entrenamientos y contra Japón. El resto de situaciones que faltaban, trabajó con intensidad en estos días para superarla, esperamos que pueda llegar al 100%", comentó.



Por otro lado, habló sobre los cambios que tendría y confirmó que habrían posibles variantes para el encuentro. Contra Japón hubo algunas zonas que no rindieron al máximo, aspecto que debe cambiar el DT.



"En la competencia se empieza a ver el estado de forma, la continuidad y la idea de cada partido. No solo en la mitad del campo, probablemente tendremos alguna otra variante y todos los jugadores están preparados para eso. La experiencia de un jugador sirve cuando está al 100%, esperemos que Cristian Zapata pueda estar.", dijo Pékerman.



Finalmente, habló sobre la posibilidad de ver una dupla en el medio campo con Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, dos futbolistas con características parecidas.



"Lamentablemente ‘Juanfer’ (Quintero) estuvo bastante tiempo ausente en la Selección, la realidad es que se integró hace poco. Ante muchas situaciones que se presentan, como las lesiones, complican un poco el poder ejercitar las parejas o sociedades posibles en partidos", finalizó.