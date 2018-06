Pékerman no confirma a James frente a Japón: 'Decidiremos el martes'

A pocas horas del debut en el Mundial de Rusia 2018, la Selección Colombia realiza su última práctica previa al partido de este martes (7 a.m.) contra Japón en Saransk. En la rueda de prensa de José Pékerman, el entrenador argentino habló de su equipo, de las molestias musculares que han venido aquejando a varios de sus dirigidos, pero no confirmó el once inicial y ni siquiera se atrevió a decir si James Rodríguez iba a ser inicialista en el estreno de la Tricolor.



“Esperamos la última revisión y confirmaremos este martes”, apuntó Pékerman sobre el ‘10’ colombiano, de quien se ha especulado en los últimos días que un problema en el gemelo izquierdo lo podría dejar incluso afuera de la nómina titular contra los nipones.



Sobre el equipo titular. Esperamos hasta lo último, porque siempre hay circunstancias que pueden hacer variar el proyecto de equipo. Los Mundiales se juegan al final de las temporadas, con mucha carga de partidos en los futbolistas. Es verdad que hay jugadores que llegan con sobrecargas, pero fueron resueltas en la parte médica y ellos han tomado su ritmo. Llegamos con posibilidades de estar a pleno, pero no descarto que en las últimas horas hagamos una revisión para asegurarnos.



Cómo arrancar la Copa. Feliz de poder estar nuevamente en un Mundial, feliz por Colombia, me da mucha satisfacción verla en el Mundial. Uno lo ve lejos al comienzo, pero son logros importantes; la renovación ha sido importante, es algo básico para que continúe asistiendo a los mundiales, con posibilidades.



Diferencia con Brasil 2014. A diferencia de Brasil, este es un equipo más joven. Hay ansiedad de debutar, pero se apoyan en la experiencia de otros compañeros. Es una combinación ideal, yo la tuve en Argentina en el Mundial de 2006. Ojalá podamos lograr con Colombia eso, que los jugadores que han ido llegando puedan dar lo mejor de sí, y que los otros muestren su experiencia.



Sobre James. Esperamos la última revisión y confirmaremos este martes.



De Japón. Esperamos un rival muy duro y muy difícil, alejado de la imagen del Mundial pasado. Fue el primer clasificado a esta Copa, a pesar del cambio de entrenador, y de los pocos partidos que tuvo, ha cambiado el sistema y los jugadores, estará buscando el amalgamiento de ese grupo. Tiene jugadores destacados del torneo local, que le pueden aportar sangre nueva al equipo. Es un rival de mucho cuidado, con jugadores de talento, como Kagawa, Honda, etc. Estamos preparados para eso, porque el Mundial está demostrando que no hay equipos de primera, de segunda o de tercera; todos pueden hacer daño.



Sobre las variantes. Lo importante es tener a todos en condiciones ideales; tenemos variantes que pueden aportar cosas diferentes al equipo. Las características de los jugadores nos dan muchas posibilidades por sus capacidades; tenemos buenas alternativas y tenemos flexibilidad, ojalá podamos combinar esas cualidades y que el equipo tenga ese potencial para rendir en varios sectores; y en defensa hemos evolucionado, tenemos muchas expectativas y entrar con el pie derecho.



Esteban Cambiasso. Está muy contento de trabajar con este cuerpo técnico; siempre fue un jugador con gran análisis de fútbol, sus entrenadores hablaron muy bien de él siempre: Mourinho, por ejemplo. Para nosotros es una ayuda importante, sumamos una persona muy capaz y muy actual.



Yerry Mina. No hemos tenido desconfianza de ningún jugador. Yerry, en la parte anímica, está muy bien. En la competencia, la última etapa en Barcelona no lo favoreció, vivió un momento duro al asimilar esa situación de no tener continuidad, pero nunca dudamos que él estaría en el Mundial. En la parte defensiva, más allá de recuperar la parte anímica, sabíamos que tenía que llegar en mejor forma para jugar este Mundial. Yerry va a tener minutos, tiene un futuro enorme y tiene una capacidad que lo va a destacar.



Expectativas. A corto plazo, el objetivo es pasar el grupo, que ya es difícil. Cuando uno empieza a jugar se preocupa o se ilusiona. En 2014 las expectativas fueron mayores con cada juego. En este Mundial hay expectativas muy grandes, pero respetamos a los rivales. La realidad se verá partido a partido.