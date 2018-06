'Es la victoria más importante que he tenido en mi carrera': Osorio

Juan Carlos Osorio habló luego del triunfo histórico por 0-1 frente Alemania. El entrenador colombiano fue recatado en sus declaraciones, aunque resaltó el trabajo de sus jugadores para conseguir la victoria.



“Les dedicamos el triunfo a todos los que han creído en esta gestión y a los que no también, vamos a seguir trabajando para los que nos han apoyado y para los que no, tratar de convencerlos. A mis viejos también y a Dios. Es la victoria más importante que he tenido en mi carrera deportiva”, dijo el colombiano.

También fue un momento para hablar de cómo se prepararon los jugadores para el encuentro, pues a ellos les dio todo el crédito de un triunfo histórico en Mundiales.



“El crédito es para los jugadores. Los de experiencia internacional contagiaron a los jóvenes y todos compitieron muy bien. Tuvimos coraje. Jugamos por el amor a ganar y no por el temor a perder. Es el excelente por el fútbol mexicano porque demuestran que están para jugar en el exterior”, comentó.



Sobre el planteamiento del partido, Osorio comentó que todo fue preparado, desde el inicio del juego hasta el final de los 90 minutos.



“México muestra que tiene un buen presente y me dio mucho gusto ver a Jesús Gallardo y Edson Álvarez, el futuro del futbol mexicano. Entrenamos todo, desde la disposición de ellos hasta la fase final del juego. Lo vamos a celebrar responsablemente”, finalizó el DT.



Ahora, Osorio deberá preparar el encuentro frente a Corea del Sur, que será el próximo 23 de junio, a las 10 de la mañana.