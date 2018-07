'Triste, no puede haber otro sentimiento, entregamos todo': Quintero

Juan Fernando Quintero, con la voz dolorosa y lágrimas en los ojos, afirmó que Colombia entregó todo en el terreno de juego, tras la derrota por penales frente a Inglaterra, que significó la eliminación del Mundial al conjunto Tricolor.

"Triste, la verdad es que no puede ser otro el sentimiento. Entregamos todo, en los penales nos marcaron diferencia y el triunfo se lo llevan ellos", empezó diciendo, con la voz quebrantada.



¿Por qué ganó Inglaterra, según 'Juanfer'?, los penales. Para el '20', el equipo entregó todo pero no se tuvo un final feliz para los colombianos, que se despiden del Mundial.



"En los penaltis nos ganaron, fuimos reñidos y marcamos el plan táctico. Es una gran selección. Supimos qué cambiar y lo logramos. Nuestras ganas de andar y de dar todo en la cancha, pero no se nos dio", comentó.



Finalmente, el jugador de River Plate no alcanzó a terminar el partido y fue cambiado a minutos de finalizar los 90 minutos. A lo que dijo, "me siento impotente, hay que apoyar a los compañeros porque marcamos diferencia y tuvimos ganas y jerarquía".