El partido de Mark Geiger, en palabras de jugadores y José Pékerman

Mark Geiger fue el juez del partido de Colombia vs. Inglaterra, por los octavos de final del Mundial de Rusia. El estadounidense no tuvo un buen partido y tuvo algunas decisiones que fueron polémicas en el encuentro, en el que algunos jugadores de la Tricolor y el entrenador no se aguantaron y se desahogaron con palabras sobre el árbitro.

Por su parte, José Néstor Pékerman dijo:



“Se cortó mucho el partido y, cuando un equipo quiere jugar y cortan mucho el juego, nos perjudicó. Ya no estaban contento antes del partido porque hubo comentarios muy graves, sin fundamentos. Los partidos son muy competitivos y las armas del juego aéreo siempre les dejaron penaltis a los ingleses. Chocan y caen y demás. Hay decisiones que le pierden continuidad al juego. Ojalá yo me equivoque y seguramente a partir del próximo partido lo corregirán, pero hoy se sintió".



El 'Tigre' Falcao no se quedó atrás, pues siendo el capitán y un jugador que se reconoce por ser calmado y sereno. El jugador del Mónaco también tuvo sus palabras por el partido que tuvo el juez:



“Me pareció particular que pongan un árbitro americano en estas instancias que había sido suspendido, la verdad deja muchas dudas, había cierta parcialidad, a través de los fouls pequeños nos iba metiendo a nuestro arco. Ante la duda siempre cobraba a favor de Inglaterra, es una vergüenza que pase en octavos de final”.



Finalmente, Jefferson Lerma, el "reemplazo" que tuvo James Rodríguez, se vio molesto con el arbitraje que tuvo el estadounidense:



"El arbitraje ha sido una vergüenza, pero no hemos perdido por eso. Lastimosamente le faltó carácter al árbitro en muchas jugadas puntuales y con el VAR no ayuda mucho"