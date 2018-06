Una petición de la cancha a la tribuna: ¡Hay que seguir creyendo!

La tristeza traiciona. Por mucho que se quiera ocultar, que se empuje entre las maletas y se disimule tras la máscara de la valentía, encuentra un espacio para dejarse ver. Y es esa la sensación que da al escuchar a los jugadores de la Selección Colombia, minutos después de perder, inesperadamente, 2-1 contra Japón en el debut en Rusia 2018.

El dolor se siente. La pena por no haber encontrado la manera de darle la vuelta a una situación siempre adversa, fangosa y por momentos absurda, vive sobre la espalda los 23 hombres que salieron este martes del estadio de Saransk con la certeza de haber sido superados justamente por un rival que no es mejor pero que supo ganar con sus armas.



Pero no por tristes están desmotivados. Y no por derrotados se permiten verse vencidos. Las caídas les han enseñado más que las victorias y gracias a eso hoy miran a la derrota sin temor, casi desafiantes, con ganas de revancha ya, en un par de horas, antes que el sol se esconda.



Amanece y ya nadie piensa en Japón. No sirve, no suma: “El partido de Japón es historia, hemos perdido pero pensamos en lo que viene, en minimizar los errores y seguir para adelante”, se animó a explicar Jefferson Lerma, uno de los debutantes en la Copa Mundo.



Juan Fernando Quintero, autor de dos goles en sus dos Mundiales, también pide dejar de llorar sobre la leche derramada y levantar cuanto antes la cabeza: “hay que pasar la página y fortalecernos. Lo que viene está en nuestras manos y todo esto nos va a servir de experiencia”, asegura el hombre que hizo soñar en Saransk con el triunfo que decía el libreto… al menos el de los colombianos.



El desafío es claro: “Tenemos dos finales y hay que jugarlas así, hay que resolver lo que viene en cuatro días y sumar de a tres”, asegura Wilmar Barrios, el hombre que encontró un poco de equilibrio para Colombia en la triste tarde de Saransk.



“Esto es pasado, vamos contra Polonia y queda un partido más. Vamos con todo”, advertía Barrios.

A los ganadores no los detienen los errores. Levantan la cabeza y esperan con paciencia la próxima oportunidad para hacerlo mejor. Confío en mi selección 🇨🇴. pic.twitter.com/moyZTvXNkP — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 19 de junio de 2018



Sí, pero ¿cómo?



El asunto es que, incluso ellos, acostumbrados ya a ver de frente la cara de la derrota, saben que el duelo tiene su espacio y su tiempo. Y ni lo uno ni lo otro se permite nadie en un Mundial de fútbol.



Lo primero, según dijo el experimentado Cristian Zapata, es dejar de mirarse los pies y el fútbol y empezar a mirarse la cabeza: “Ahí es donde debemos estar más unidos para enfrentar todo lo que viene”, advierte el zaguero, quien reconoció que no



estuvo en el debut porque no estaba físicamente apto, pero anunció que será el primero en ponerse el overol contra Portugal.



Dos detalles son importantes en el camino que comenzó a andarse desde el mismo pitazo del juez Damir Skomina al final del duelo en Saransk: fe en el trabajo propio y no esperar ningún regalo de nadie.



Primero, hay que examinarse: “hay que resolver los detalles en los errores que cometimos”, advirtió Barrios, porque “esto es pasado, vamos contra Polonia y queda un partido más después de eso. ¡Vamos con todo!” . Detalles, llama él, a las importantes fallas defensivas y de creación que cometió el equipo en el debut. Detalles.



¿Y qué hay para resolver los problemas? “Alegría. Creo que a pesar de la adversidad tenemos que seguir sonriendo. Sólo hemos perdido una batalla, no la guerra. Hay mucho por dar, tenemos jugadores muy buenos con muchas cualidades y podemos ir a más”, anticipó Lerma.



Pero esa alegría, como dice Santiago Arias, no implica caer en ligerezas. “Tenemos que pensar en nosotros y no en otros resultados, mejorar nuestras falencias y buscar el triunfo en los dos partidos por nosotros. Aquí estamos todos para aportar, somos un grupo y no un solo jugador y tenemos que seguir adelante”, comentó el zaguero.



Y después es momento de echar mano de la fe, de la que profesa y manifiesta Juan Guillermo Cuadrado, a cada paso: “Es importante tener fe. En el Mundial pasado vivimos cosas muy difíciles pero nos ayudó a unirnos. Y asó tenemos que estar porque para el que cree todo es posible”.

Es tiempo de estar más unidos que nunca como familia y con la confianza en nuestro señor JESUS 🙏🏾 por que para el que cree todo le es posible #WeBelieve #Rusia2018 pic.twitter.com/q0FxdaWWr4 — Juan Cuadrado (@Cuadrado) 19 de junio de 2018

Su llamado es a la gente y a sus compañeros, todos en un solo bloque: “Es de valientes levantarse, todos tenemos ese sentir y vamos a dar todo por el triunfo en el próximo partido”, el XX contra Polonia en Kazán.



Todos en la Selección sintieron el tremendo apoyo de los aficionados en el debut, más allá de no haber podido brindar una mejor presentación. Por ellos, por los que están en Rusia y los que apoyan desde Colombia, Arias habla al corazón del hincha: “es increíble ver tanto apoyo, siempre queires ganar en un Mundial por tu gente., pero es muy difícil todo en un Mundial. Pedirles que nos apoyen, siempre vamos a querer ganar, sacar un resultado positivo, cada que ganamos les dedicamos lo que hacemos a quienes nos apoyan de corazón”.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED enviada especial a Rusia