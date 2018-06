'Cuando juego contra Messi o Argentina anoto. Voy a marcar dos': Musa

El nigeriano Ahmed Musa se convirtió el viernes en "Lionel Musa" en las redes sociales en Argentina tras el doblete contra Islandia, que no solo puso a los africanos en carrera para clasificar a octavos de final sino que le dio una nueva vida a la Albiceleste en el Mundial. Sin embargo, el nigeriano sabe que su nuevo estatus de héroe en Argentina probablemente terminará abruptamente el martes, cuando los equipos se enfrenten en un partido decisivo del Grupo D en San Petersburgo.

"Cada vez que juego contra Argentina, o cada vez que (Lionel) Messi juega contra mí, anoto", dijo el nigeriano. "Hace cuatro años, en Brasil, cuando Messi jugaba contra mí, anoté dos goles", sostuvo en referencia al triunfo 3-2 de Argentina sobre Nigeria en un partido de la fase de grupos en Porto Alegre, donde Messi también anotó dos goles.



"Cuando fui Leicester City y jugamos contra el Barcelona y Messi también estaba en el campo, anoté otros dos goles, así que creo que en el próximo juego puede pasar cualquier cosa. Posiblemente, voy a marcar otros dos goles", dijo el atacante de 25 años, que se convirtió en el primer jugador de su país en marcar en dos Mundiales y ya es el máximo anotador nigeriano en Copas del Mundo con cuatro goles.



"Soy bueno batiendo récords y ahora estoy feliz de ser el máximo goleador mundialista de Nigeria. No es fácil, pero tengo que agradecer a mi entrenador por su apoyo, porque si no creyera en mí no me pondría en el campo", señaló.



Musa volvió a ser titular en el triunfo 2-0 frente a Islandia tras quedar fuera del equipo en la caída por el mismo resultado en el debut vs. Croacia. El atacante pagó la confianza con dos golazos, uno de sobrepique tras frenar el balón con calidad y el otro tras una corrida que dejó desparramada a buena parte de la defensa rival.



El triunfo dejó a Nigeria con tres puntos, como escolta de la ya clasificada Croacia que suma seis unidades. Argentina e Islandia tienen un punto cada una. Además revivió a Argentina, que puede meterse en octavos si le gana a Nigeria y Croacia al menos empata con Islandia. En caso de un triunfo de la Albiceleste y los Vikingos, el segundo puesto se definirá por diferencia de gol. "Sabemos la importancia del último juego, es ganar o morir", agregó Musa. "Tenemos que ganar, no podemos darnos el lujo de perder. Vamos a trabajar muy duro".