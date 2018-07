‘Somos jóvenes, pero mentalmente somos muy grandes’: Paul Pogba

Si mañana el Mundial de Rusia entregara el premio al ‘bacán’ del campeonato lo ganaría, con ventaja, Paul Pogba. Siempre atento, siempre sonriente, va caminando con un ‘tumbao’ particular por la sala de prensa y hablando en francés, italiano y español sin evadir una sola pregunta. A todos atiende, a todos espera, sin importar si son o no de su país.

“Hemos hecho un partido muy completo en defensa, en zona media y en ataque. Tenemos al killer Griezmann y a Mbappe, a Giroud que es un dolor de cabeza para la defensa. Hicimos un partido mentalmente muy fuerte y demostramos lo que somos como equipo”, dijo, minutos después de dejar fuera del torneo a la Argentina de Messi.



Con todo, para él dejar en el camino al finalista de 2014 no tiene una importancia particular: “Solo significa que queremos ganar el Mundial y si tenemos que enfrentarnos a Argentina, Brasil, Bélgica o cualquier rival, tenemos que ganar para llevarnos la copa a casa. Argentina es un equipo con grandes jugadores, lo sabemos pero mostramos que Francia está aquí y tenemos calidad también”.



De ese equipo joven que se estrenó apenas con lo justo frente a Australia, casualmente también en Kazán, él no duda: “Somos jóvenes pero mentalmente somos muy grandes. Tenemos a Kylian que jugó como un grande, como quien ya lleva 5 o 7 años de fútbol a nivel top. Hay jugadores de experiencia como Lloris, Matuidi, Giroud, jugadores con mucho talento también y eso nos hace muy completos… Tenemos talento y mentalidad de jugadores con experiencia, queremos siempre ganar, los jóvenes y los viejos”, dijo.



Desde sus lentes oscuros (que eran rosados el primer día que pasó por la zona mixta de Kazán) la crítica ni se ve: “Esto es siempre así, ganamos y critican pero lo importante es lograr el objetivo y clasificar. Mañana vas a ver que esos que criticaban dirán Oh Francia, que equipo grande. Lo sabemos ya. Solo pensamos en el partido, lo demás está afuera”.



Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter @jennygameza