'Estoy muy preocupado por la situación de James': José Pékerman

No todo es celebración en la Selección Colombia, que venció este jueves 1-0 a Senegal y consiguió su clasificación a octavos de final del Mundial de Rusia 218. El entrenador, José Pékerman, aceptó su preocupación por la lesión de James Rodríguez, mediocampista y referente, quien se retiró a los 31 minutos de juego por problemas musculares.



“Estoy muy preocupado, es muy dura para el equipo esta situación. James entrenó normalmente, se quedó rematando tiros libres, penaltis; estaba en las condiciones ideales y no hubo ningún indicio. Hay que esperar a conocer una información certera, espero que sean buenas noticias”, aseguró Pékerman.



Otras declaraciones



Las claves para ganar. Se ha hablado de una estrategia por distintas situaciones del partido. No hay una fórmula para decir que un equipo superó a otro por un solo motivo. Hemos trabajando muy bien la pelota parada, hacemos buenos movimientos para tratar de desequilibrar.



El inicio del partido. Tuvimos momentos muy preocupantes durante el partido. Nos costó mucho el inicio del juego, pero con el dominio que tenía Senegal no llegó tantas veces a nuestro arco. No podíamos sostener el balón en la mitad del campo; nos costó tener a Cuadrado para desequilibrar. Senegal hizo dos muy buenos partidos y se quedó por fuera del Mundial, esto para que nos demos cuenta de lo difícil que es esta competición”.



Muriel. Quiero hacer notar el rendimiento de todos los muchachos, porque cuando se prepara el partido la mente está programada para que se juegue de cierta manera; pero cuando hay momentos difíciles, esa fortaleza de ellos es muy valiosa. Tuvieron mucho valor.



Desempate por amarillas. Todos sabíamos este reglamento y pocas veces se da esta paridad. Este grupo se veía parejo. Cuando uno pierde es duro, hasta por penales es duro. Hay que aceptar el reglamento, que además busca otras soluciones antes que estas tarjetas. Ahora los jugadores tendrán que pensar el valor de las tarjetas y nosotros, los entrenadores, debemos prepararnos para evitarlas.



Sobre el partido. Están fuertes emocionalmente y entendieron que podían mejorar. Todos jugaron mejor, Cuadrado y Sánchez se acomodaron, subieron sus rendimientos.



Mina y Dávinson. Nos dan muchas satisfacciones, porque son procesos que se van dando y se van fortaleciendo. Eso es muy positivo.