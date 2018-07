‘No podemos juzgar a Falcao por lo que hizo en la Premier’: Southgate

Gareth Southgate es respetuoso, muy respetuoso de Colombia, rival de Inglaterra este martes en el estadio del Spartak de Moscú. Y de sus hinchas, todavía más: “Respetamos mucho a nuestro rival, tiene muy buenos jugadores y sabemos que habrá muchos hinchas en el estadio, recuerdo que los vi en Brasil hace cuatro años y hacían un ambiente tremendo, aunque esta vez creo que seremos más británicos. Son los partidos que nosotros siempre queremos jugar”, dijo en rueda de prensa previa al encuentro.

El DT pidió no creerse la versión de Falcao que vieron los ingleses en la Premier League (sólo 4 goles con Manchester United y 1 con Chelsea): “Hay que recordar que cuando llegó a Inglaterra se recuperaba de una lesión de ligamento cruzado pero del Atlético venía como un goleador. Se requiere al menos un año y medio para recuperar el nivel y él lo hizo en Mónaco, volvió y cada vez que juega para su país tiene movimientos sobresalientes, es un gran finalizador, lo conocemos y no podemos juzgarlo por lo que hizo en la Premier”, advirtió.



De la impresión que le ha causado Colombia en este Mundial, claramente no se le ha escapado ni un solo detalle. “El daño que haga Colombia depende de los espacios les demos. Fue impresionante como empataron contra Japón, con 10 jugadores durante casi todo el partido; después a Polonia lo castigaron en cada espacio que les dieron y fue así contra Senegal. Tenemos que estar excepcionalmente bien parados, pero nosotros también tenemos jugadores que pueden hacer daño, será una prueba importante para nuestro equipo”, dijo.



Para él, la oportunidad de avanzar en cuartos de final es, literalmente, histórica: “Hace diez años que un equipo inglés no gana un partido de octavos de final y para nosotros es una gran oportunidad ir más allá que otros equipos más experimentados que nosotros”, dijo.



Por las dudas, tiene estudiada incluso una probable definición por penaltis. “Tienen un ránking de cobradores de penaltis no de ahora sino de los últimos años pero antes habrá mucho fútbol”, se anima.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia