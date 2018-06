Yerry Mina, goleador de Colombia en el Mundial: 'Esto aquí no termina'

Yerry Mina es el hombre más importante de la Selección hoy por hoy. Su gol le dio la victoria a Colombia contra Senegal y, con ello, el paso a octavos de final.

El defensor, quien salió como la figura del partido, manifestó tras el importante triunfo que el partido estaba complicado y “sin Dios no era posible” la victoria.



“Ellos son muy rápidos y tratamos de responder de la mejor manera”, señaló Mina sobre Senegal.



El defensa dijo sobre su gol que siempre que va al ataque va convencido y logró anotar de cabeza, una de sus especialidades.



Sobre el planteamiento de José Pékerman, técnico de Colombia, Mina añadió que se cumplió el plan del profe, con lo que se logró quitarle el balón a Senegal y de a poco la Selección se adueñó del balón.



Colombia aún no conoce su rival en octavos, saldrá de Inglaterra o Bélgica, pero eso sí el defensa anotó: “esto aquí no termina”.



EL TIEMPO

DEPORTES